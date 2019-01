Groźny wypadek córki wicemistrza olimpijskiego. Uderzyła głową w tor i straciła przytomność

W trakcie swojego pierwszego przejazdu Demczenko przy dużej prędkości straciła równowagę i z impetem uderzyła głową w tor. W efekcie straciła przytomność. Niezbędna była pomoc służb medycznych. Z toru Rosjanka została przewieziona do szpitala, gdzie przeszła szczegółowe badania. O wynikach poinformował później jej ojciec, Albert Demczenko.



[luge] It was a hard hit for Viktoriia Demchenko, and the hold was to get her out of the track. She flipped in the labyrinth and landed hard.



Hoping she's okay after that. pic.twitter.com/ZZMlrPFkN6 — Ken Childs (@TheKenChilds) January 5, 2019



- Nie ma złamania, jest tylko niewielki wstrząs mózgu. Dziś pozostanie w szpitalu pod nadzorem lekarzy, ale w niedzielę najprawdopodobniej wyjdzie - powiedział trzykrotny wicemistrz olimpijski z Turynu 2006 (jedynki) i Soczi 2018 (jedynki i sztafeta).

Jest szansa, że za tydzień Rosjanka weźmie już udział w zawodach na Łotwie w Siguldzie. - Wszystko będzie zależeć od jej zdrowia - przekazał pan Demchenko.

Na 50. rocznicę

Sobotnie zawody wygrała reprezentantka gospodarzy Julia Taubitz, która wyprzedziła Amerykankę Summer Britcher oraz Austriaczkę Hannah Prock. Jedyna Polka w konkursie Klaudia Domaradzka była 24., tracąc do triumfatorki 3,821. Ze względu na kontuzje, w Koenigssee nie wystąpiły Natalia Wojtuściszyn i Ewa Kuls-Kusyk.

Źródło: EPA/ANDREAS SCHAAD Podium w Koenigssee



Tor w Koenigssee świętuje 50. rocznicę istnienia. Kiedy powstał był pierwszym tego typu obiektem na świecie. Projekt kosztował 4,6 mln marek (dziś 3,5 mln euro). Wielokrotnie przechodził później modernizacje. To właśnie na nim obecny prezydent Międzynarodowej Federacji Saneczkarskiej (FIL) Niemiec Josef Fendt zdobył mistrzostwo świata w 1970 i 1974 roku.

Wyniki sobotniej rywalizacji jedynek:

1. Julia Taubitz (Niemcy) 1.44,971 (52,566/52,405)

2. Summer Britcher (USA) 1.45,391 (52,676/52,715)

3. Hannah Prock (Austria) 1.45,586 (52,544/53,042)

...

24. Klaudia Domaradzka (Polska) 1.48,792 (53,902/54,890)



Klasyfikacja PŚ po 7 z 12 zawodów:

1. Natalie Geisenberger (Niemcy) 612 pkt

2. Julia Taubitz (Niemcy) 595

3. Summer Britcher (USA) 415

...

29. Natalia Wojtuściszyn (Polska) 49

32. Ewa Kuls-Kusyk (Polska) 43

37. Klaudia Domaradzka (Polska) 25