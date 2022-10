Rosyjska mistrzyni oburzona: w USA jest kara śmierci, wykluczmy też Amerykanów

Oto co miał do powiedzenia polski biegacz po swoim olimpijskim debiucie.

FIS jednym głosem: zima bez Rosjan i Białorusinów Zawodnicy z Rosji... czytaj dalej » Przedłużenie zawieszenia sportowców z Rosji i Białorusi to oczywiście konsekwencja napaści na Ukrainę.

"Rada Międzynarodowej Federacji Narciarskiej (FIS) postanowiła, z należytym uwzględnieniem uczciwości zawodów FIS i dla bezpieczeństwa wszystkich uczestników, kontynuować swoją politykę zabraniającą rosyjskim i białoruskim zespołom oraz sportowcom udziału we wszystkich zawodach FIS" - głosi oświadczenie narciarskich władz.

Podkreślono, że decyzja ta jest zgodna z zaleceniami Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego (MKOl), bo MKOl ma promować pokój poprzez sport.

Nie trzeba było długo czekać na reakcję z Rosji.

"To hipokryzja"

- To, co motywuje mnie do dalszego sprzeciwu wobec zawieszenia rosyjskich sportowców, to poczucie niesprawiedliwego traktowania. To hipokryzja, przypomnij mi, kiedy sportowcy z Izraela czy USA zostali zawieszeni i za co? – odpowiedziała Stiepanowa pytaniem na pytanie dziennikarza szwedzkiej stacji SVT Sport.

- Sport powinien budować mosty między ludźmi, a nie ich dzielić. Świat zaś jest za mały, by stawiać na nim mury. Rosja nie przestanie być jednym z najbliższych sąsiadów Szwecji, tak samo jak musisz zacząć nas akceptować, jak my akceptujemy ciebie – dodała 21-letnia narciarka.

Stiepanowa już na łamach rosyjskich mediów rozwinęła swoją myśl.

- W USA, i to w stanach, z których pochodzą najlepsi amerykańscy narciarze, stosuje się karę śmierci. Wykluczmy więc Amerykanów z zawodów FIS na podstawie tego, że pochodzą z państwa barbarzyńskiego. Przecież większość, jeśli nie wszyscy zachodni Europejczycy, uważają karę śmierci za absolutne barbarzyństwo. Logika wykluczenia rosyjskich sportowców dyktuje właśnie takie kroki, prawda? – przekonywała do swojej dyskusyjnej teorii.

Źródło: Getty Images Stiepanowa (pierwsza z prawej) to mistrzyni olimpijska z Pekinu w sztafecie

"Rosja ponownie silna i dumna"

Stiepanowa, rocznik 2001, to mistrzyni olimpijska z Pekinu w sztafecie 4x5 km. To nie pierwsza jej aktywność wykraczająca poza sport. Jeszcze w lutym, po inwazji rosyjskiej na Ukrainę, narciarka z paroma innymi sportowcami zjawiła się na Kremlu, by odebrać gratulacje za olimpijski medal.

Był uścisk ręki z Władimirem Putinem, także pamiątkowe zdjęcie, a na koniec słowa, które zszokowały niemniej niż te o decyzji FIS.

- Na moich oczach Rosja ponownie stała się silna i dumna. Pewnie nie wszystkim się to podoba, ale to oczywiste. Jesteśmy na dobrej drodze, na pewno wygramy, tak jak na igrzyskach – stwierdziła, co odebrano jako poparcie dla rosyjskich działań w Ukrainie.