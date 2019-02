Vlhova najlepsza w slalomie gigancie, Gąsienica-Daniel 32.

Niemka Viktoria Rebensburg prowadzi po pierwszym przejeździe slalomu giganta alpejskich mistrzostw świata w Aare. Specjalizująca się w tej konkurencji Maryna Gąsienica-Daniel nie zakwalifikowała się do drugiego przejazdu, w którym weźmie udział 30 narciarek.

23-letnia Słowaczka odniosła największy sukces w karierze. To jej drugi medal w Aare, wcześniej była druga w kombinacji. Była zaliczana do faworytek giganta, ale większe szanse dawano zdecydowanie najlepszej w ostatnich latach w konkurencjach technicznych Shiffrin. To pierwszy w historii złoty medal MŚ dla Słowacji.

Vlhova pojechała bardzo równo w obu przejazdach. Po pierwszym była druga, ze stratą 0,19 s do Rebensburg. W drugim uzyskała trzeci rezultat, ale Niemka, mistrzyni olimpijska w gigancie z Vancouver (2010), nie zdołała utrzymać prowadzenia. Miała dopiero dziewiąty czas i w sumie przegrała złoty medal o 0,14 s.

Shiffrin, która uważano za jedną z największych faworytek do złotego medalu, była gorsza od Vlhovej o 0,38. Najlepszy czas drugiego przejazdu niespodziewanie uzyskała 17-letnia Nowozelandka Alice Robinson. Jechała jako pierwsza po niezniszczonej trasie i awansowała z 30. miejsca na 17.

Gąsienica-Daniel, która najlepiej czuje się właśnie w tej konkurencji, w pierwszym przejeździe uzyskała dopiero 36. rezultat. W drugim, jadąc po mocno już zniszczonej trasie, nie była w stanie się znacząco poprawić i została sklasyfikowana na 32. pozycji.

To nie koniec mistrzostw świata

W piątek w supergigancie rywalizować będą mężczyźni. Dzień później na trasy w Are wrócą kobiety, które powalczą o medale w slalomie. Mistrzostwa zakończą się niedzielną rywalizacją mężczyzn również w slalomie. Transmisje z wszystkich zawodów w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.