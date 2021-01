Mistrz przemówił. "W powietrzu celebrowałem każdą sekundę"

29.01 | Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

29.01 | "Cieszy nas zgoda na start polskiej drużyny" - podkreślił szef Pucharu Świata w skokach narciarskich Sandro Pertile. Biało-czerwoni po negatywnych testach na koronawirusa zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni.

29.01 | Polscy skoczkowie narciarscy zostali dopuszczeni do startu we wtorkowym konkursie w Oberstdorfie, inaugurującym Turniej Czterech Skoczni. Warunkiem były negatywne wyniki testów na koronawirusa w całej kadrze.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen. Do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni awansowali wszyscy polscy skoczkowie.

Kamil Stoch zajął wysokie, 6. miejsce w kwalifikacjach do noworocznego konkursu skoków narciarskich w Garmisch-Partenkirchen i jako najlepszy z Biało-Czerwonych zakwalifikował się do drugich zawodów Turnieju Czterech Skoczni.

Zobacz, co powiedział Kamil Stoch po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 5. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 3. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Andrzej Stękała po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 13. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział Piotr Żyła po kwalifikacjach do konkursu w Innsbrucku. Polak zajął w nich 8. miejsce. Turniej Czterech Skoczni na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Trzecie miejsce Polaka w niedzielnym konkursie. Oto co miał do powiedzenia.

Oto co miał do powiedzenia trener polskiej kadry przed finałowym konkursem TCS 2021.

Halvor Egner Granerud i norweski trener zaryzykowali, obniżając belkę przed skokiem. Wszystko po to, by otrzymać dodatkową premię. Granerud jednak skoczył 133 m, czyli zabrakło mu półtora metra do premii. Zobacz jego skok.

Tak wygrywają najwięksi. Stoch bezkonkurencyjny w Bischofshofen i w TCS Nie ma mocnych na... czytaj dalej »

W obu seriach skoczył fenomenalnie. Próby na odległość 139 i 140 metrów dały mu 20,3 pkt przewagi nad drugim Mariusem Lindvikiem. Stoch trzeci raz w karierze wygrał w Bischofshofen i trzeci raz zgarnął Złotego Orła za triumf w Turnieju Czterech Skoczni.

- Mnóstwo emocji, myśli się kotłują w głowie i całym ciele. Po lądowaniu czułem trochę ulgę, wielką radość, trochę ekscytację, bo dzisiaj te skoki były niesamowite. Każdy skok sprawiał mi radość, w powietrzu celebrowałem każdą sekundę. Powiem nieskromnie, ale jestem z siebie dumny - mówił Stoch w rozmowie z Kacprem Merkiem, reporterem Eurosportu.

Piąty Orzeł ze złota

Zwycięstwo Stocha w Turnieju Czterech Skoczni jest już piątym "polskim sukcesem" w tej prestiżowej imprezie. Równo 20 lat temu Adam Małysz, jako pierwszy Polak, wygrał Turniej Czterech Skoczni. Przed rokiem po Złotego Orła sięgnął Dawid Kubacki. W latach 2017 i 2018 wygrywał Stoch. Dziś znowu na szczycie jest skoczek z Zębu, Kubacki skończył TCS na trzecim stopniu podium. Piąte miejsce zajął Piotr Żyła, szóste Andrzej Stękała.

Oglądaj Wideo: Eurosport Stoch po triumfie w Turnieju Czterech Skoczni

- To był super turniej. Bardzo dziękuję całemu sztabowi, całej drużynie. Sztab był niesamowity i nie do zatrzymania. To, co zrobili trenerzy było niesamowite. Cieszę się, że mogliśmy to wykorzystać jako zawodnicy i zrobić swoje - dodał mistrz.

Transmisje z konkursów Pucharu Świata w Eurosporcie i Eurosport Playerze