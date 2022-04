Sześć lat i dość. Trener polskich panczenistów odchodzi

"Pewna era dobiega końca. Nie przedłużę umowy po jej wygaśnięciu. Spędziłem w polskiej drużynie wspaniałe sześć lat z wieloma emocjami. Jestem szczęśliwy i dumny z tego, co osiągnęliśmy. Zbudowaliśmy silny zespół sprinterski, który wspiął się na szczyt światowej elity. Teraz nadszedł czas na rodzinę i nowe wyzwania" - ogłosił 40-letni fiński szkoleniowiec w mediach społecznościowych.

"Rozstajemy się w przyjaznej atmosferze"

Plany Nieminena co do dalszej przyszłości zawodowej nie stanowiły zaskoczenia dla władz Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, które ze zrozumieniem przyjęły jego decyzję.



Podium na pożegnanie z Pucharem Świata. Michalski drugi w Heerenveen Jak kończyć... czytaj dalej » - W trakcie sezonu dochodziły do nas głosy, że może dojść do zakończenia naszej współpracy. To była świadoma, dojrzała decyzja ze strony Tuomasa. On ma rodzinę w ojczyźnie, pracował w Polsce przez długi okres i tęsknota za nią na pewno była jednym z głównych czynników. Rozstajemy się w przyjaznej atmosferze – skomentował dyrektor sportowy PZŁS Konrad Niedźwiedzki.



W tym sezonie czworo podopiecznych Nieminena – Kaja Ziomek, Andżelika Wójcik, Piotr Michalski i Marek Kania – po raz pierwszy w karierze stanęło na podium zawodów Pucharu Świata. Ziomek zakończyła sezon na trzecim miejscu w klasyfikacji generalnej PŚ na 500 m. Bliska tego była również Wójcik, zwyciężczyni zawodów PŚ w Salt Lake City, jednakże na przeszkodzie stanęło zakażenie koronawirusem, które uniemożliwiło jej występ w finale w Heerenveen.



Na igrzyskach w Pekinie Michalski dwukrotnie był bardzo bliski medalu, zajmując czwarte miejsce na 1000 m oraz piąte na 500 m. Wcześniej zdobył tytuł mistrza Europy na 500 m, a w klasyfikacji generalnej PŚ na tym dystansie był czwarty.



Potwierdzeniem wysokiej formy tej grupy były także medale w sprincie drużynowym mężczyzn i kobiet podczas mistrzostw świata (dwa srebra) oraz Europy (złoto pań, brąz panów).



W PZŁS zapewniają, że do końca miesiąca poznamy nazwisko następcy Nieminena. Decyzja powinna zapaść po wyborach nowego zarządu, zwołanych na 23 kwietnia. Niezależnie od tego, kto przejmie stery reprezentacji Polski sprinterów, panczeniści najprawdopodobniej na początku maja spotkają się w Spale na pierwszym zgrupowaniu. W planach przygotowań jest również m.in. obóz w Hiszpanii.