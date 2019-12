Bóg sprintu ma się dobrze. Klaebo znów pokazał moc

Klaebo, który był najszybszy także w kwalifikacjach, w decydującej rozgrywce okazał się lepszy od Włocha Federico Pellegrino i Francuza Richarda Jouve.



Długo finałowa sześcioosobowa grupa ścigała się łeb w łeb, ale Norweg zaatakował przed ostatnią prostą. Jakieś 200 m przed metą decydujący łuk pokonał mocno i bardzo szeroko. Włączył piąty bieg i do końca kontrolował finał.



- To Bóg sprintu. Robi co i jak chce - rozpływał się w zachwytach nad Klaebo komentator norweskiej stacji TV2 Marius Skjelbaek, którego na swojej stronie cytował dziennik "Dagbladet".



Bo Klaebo wygrał 11. sprinterski start z rzędu, to również jego 31. zwycięstwo w Pucharze Świata.



Po niedzielnym popisie Norweg objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej cyklu, gdyż w sobotę był drugi na dystansie 15 km, a zwycięzca pierwszego etapu Rosjanin Siergiej Ustiugow w niedzielę odpadł w półfinale.



Wszyscy reprezentanci Polski odpadli w eliminacjach. Maciej Staręga był 35., Kamil Bury 47., a Dominik Bury zajął 66. lokatę.

Źródło: PAP/EPA Niedzielne podium: Johannes Hoesflot Klaebo (w środku), Federico Pellegrino (z lewej) i Richard Jouve

Lampić drugi raz w karierze

Wśród pań bezkonkurencyjna była Słowenka Anamarija Lampić, która odniosła drugie pucharowe zwycięstwo w karierze. Na finiszu finału wyprzedziła minimalnie Norweżkę Maiken Caspersen Fallę, a trzecia była Rosjanka Natalia Niepriajewa, która została liderką cyklu. Zwyciężczyni sobotniego biegu na 10 km ze startu wspólnego Norweżka Therese Johaug odpadła w ćwierćfinale i spadła na trzecią pozycję.