Lampic i Klaebo bezkonkurencyjni w sprincie. Kamil Bury odpadł w ćwierćfinale

Klaebo nie miał sobie równych. Awans Dominika Burego Johannes Hoesflot... czytaj dalej » Lampic w finale wyprzedziła Norweżkę Astrid Uhrenholdt Jacobsen oraz najszybszą w kwalifikacjach Amerykankę Jessicę Diggins. 24-letnia Słowenka odniosła trzecie zwycięstwo w Pucharze Świata, a drugie w trwającym TdS, gdyż wcześniej była najlepsza w sprincie w szwajcarskim Lenzerheide.

Norweg wyprzedził Rosjan

Młodszy o rok Klaebo także powtórzył sukces z drugiego etapu imprezy, a jego licznik zwycięstw w Pucharze Świata wskazuje już 33. W sobotę zdystansował Rosjan - Siergieja Ustiugowa oraz Aleksandera Bolszunowa.

Norweg umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata, ale w TdS wciąż ustępuje Bolszunowowi. U kobiet prowadzenie - zarówno w Pucharze Świata, jak i w TdS - utrzymała Norweżka Therese Johaug, która w sobotę odpadła w półfinale i została sklasyfikowana na 11. pozycji. W TdS jej przewaga nad Jacobsen stopniała do trzech sekund.

Kamil Bury najlepszy z Polaków

Kamil Bury z 20. czasem kwalifikacji awansował do ćwierćfinału, ale tam trafił do zdecydowanie najszybszego biegu i na tym etapie odpadł. Zdobył jednak swoje pierwsze punkty w PŚ. Ostatecznie sklasyfikowano go na 27. miejscu. Drugi z Polaków - jego brat Dominik - zakończył zmagania na eliminacjach - był 40.

W TdS brał również udział Maciej Staręga, ale tak jak polskie biegaczki, Izabela Marcisz, Weronika Kaleta i Monika Skinder, już wcześniej wycofał się z imprezy.

TdS zakończy się w niedzielę tradycyjną wspinaczką na Alpe Cermis.