"Nie wiem, czy się śmiać, czy płakać". Absurdalna kontuzja "mistrzyni głupich sytuacji"

Norweżka Tiril Eckhoff wygrała w kanadyjskim Canmore bieg indywidualny Pucharu Świata w biathlonie, skrócony do 12,5 km z powodu silnego mrozu. Najlepsza z Polek Monika Hojnisz zajęła 31. miejsce.

- Chciałam postać na rękach. Lądując na stopy, źle postawiłam jedną z nich i złamałam palec. Dźwięk łamania kości był tak głośny, że usłyszał go mój partner opalający się 30 metrów dalej. Jest to tak głupia i absurdalna kontuzja, że nie wiem, czy się śmiać, czy płakać - wyznała biathlonistka na antenie kanału telewizji NRK.



Michael Greis trenerem polskich biathlonistek. "Widzę podstawy do rozwoju" Michael Greis... czytaj dalej » Żartobliwie dodała, że od dziecka prześladuje ją pech, dlatego wcale nie jest zdziwiona wypadkiem. - Jestem blondynką i jak widać, kawały o nich w moim przypadku się sprawdzają. Jestem najbardziej pechową w norweskim sporcie, prawdziwą mistrzynią głupich sytuacji - stwierdziła Eckhoff.

"Jak pijany Kaczor Donald"

29-letnia Norweżka znana jest z m.in. zapominania karabinu podczas sztafet, gubienia naboi czy zakładania cudzych nart. W maju odniosła kontuzję na nartorolkach, przewracając się - jak to opisała - "jak pijany Kaczor Donald" na prostej drodze.



- Siniak w miejscu, gdzie kończą się plecy, a zaczynają nogi, był tak ogromny, że nie mogłam założyć spodni. Zmieniał kolor co kilka dni i w końcu lekarze musieli kilkakrotnie spuszczać krew. Dopiero przed miesiącem zaczęłam trenować i zachciało mi się stać na rękach - przyznała.



Po złamaniu palca stopy biathlonistkę czeka kilka tygodni alternatywnego treningu. - Lekarze powiedzieli mi, że w pełni wyleczę tę absurdalną kontuzję dopiero za 4-8 tygodni - dodała.



Eckhoff w swojej karierze wywalczyła pięć medali olimpijskich, złoty i dwa brązowe w Soczi (2014) oraz srebrny i brązowy w Pjongczangu (2018). W mistrzostwach świata stawała siedem razy na podium, w tym cztery razy na jego najwyższym stopniu.