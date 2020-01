Johaug najszybszą biegaczką narciarską świata. "Powinno się jej zakazać używania kijków"

"21.33 minuty to niesłychany wynik i nowy rekord świata, choć co prawda nieoficjalny, ponieważ w tej dyscyplinie długość tras się różni" - wykrzyknął Torgeir Bjoern, komentaror kanału telewizji NRK transmitującego zawody w Drammen.



Wpadli na stosowaniu dopingu. Zostali wykluczeni na cztery lata Międzynarodowa... czytaj dalej » Był to też 13. złoty medal Norweżki w mistrzostwach kraju.

- Czułam, że biegnę bardzo szybko, lecz moim zdaniem czas, który uzyskałam może był efektem trochę krótszej trasy. Pomimo to sama zdziwiłam się różnicami czasowymi - powiedziała mistrzyni olimpijska i dziesięciokrotna mistrzyni świata.

Biega w innym świecie

Druga na mecie Astrid Uhrenhold Jacobsen straciła do Johaugh aż 44,6 sekundy i przyznała, że dla niej był to też najszybszy bieg w karierze. - Z Johaug nie mogłam wygrać, ponieważ już na szóstym kilometrze traciłam 36 sekund - przyznała.



Trzecia była Udnes Weng ze stratą 51,5 s, a czwarta Ragnhild Haga ukończyła bieg tracąc 58,7. Na mecie powiedziała, że Johaug biega w innym świecie. - Żeby dla nas były jakiekolwiek szanse, powinno się jej zakazać w mistrzostwach kraju używania kijków albo musimy poczekać aż zakończy karierę - podsumowała.

To jest jej sezon

W tym sezonie Johaug nie ma sobie równych na trasach Pucharu Świata. Po 19 z 35 zawodów zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej z przewagą prawie pięciuset punktów nad drugą w zestawieniu Natalią Niepriajewą z Rosji.

