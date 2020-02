Dramat na lodowym torze. Kilkanaście wypadków, bobsleistka zemdlała

Mistrzostwa trwają od piątku, ale uwzględniając czwartkowe treningi, na torze w Altenbergu naliczono 17 wywrotek. Ta ostatnia, z udziałem włoskiej osady Tania Vincenzino i Lucrezia Tavella, wyglądała najpoważniej.

Tania Vicenzino goes over. She'd struggled in practice this week.



She ALMOST went over, saved it, but then lost it a curve later. pic.twitter.com/rxJYLpLDtL — Ken Childs (@TheKenChilds) February 21, 2020





Bob Włoszek wywrócił się na jednym z zakrętów w pierwszej rundzie mistrzowskiego przejazdu. Vincenzino straciła przytomność, co zasygnalizowała zjeżdżająca z nią koleżanka. Na torze natychmiast pojawili się medycy. Zawodniczkę wyswobodzono z ważącego grubo ponad 100 kilogramów pojazdu. Jak podaje dziennik "Bild", Włoszkę po ok. dziesięciu minutach z kołnierzem na szyi i na noszach zabrano do karetki pogotowia i odwieziono do szpitala.



Jak dotąd nie wiadomo nic o jej stanie zdrowia.

Lodowa rynna w Altenbergu uznawana jest za jedną z najniebezpieczniejszych na świecie.



- Na tym torze pewne jest, że zawsze coś się wydarzy - przyznał cytowany przez "Bild" trener reprezentacji Niemiec Rene Spies



Po włoskiej dwójce zjeżdżały Rumunki Andreea Grecu i Ioana Ghoerghe. One również nie ukończyły przejazdu. Poturbowała się pierwsza z nich, ją również zabrano do szpitala.