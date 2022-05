Zerwanie kontraktu z Rosjanami kosztowało ich po 1,2 miliona euro

Video: Eurosport

Pekin. Hokej. Japonki pokonały Czeszki po rzutach karnych

Japońskie hokeistki po dogrywce remisowały z Czeszkami 2:2, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsze okazały się Japonki. Japonia zajęła pierwsze miejsce w grupie i awansowałą do dalszej fazy rozgrywek. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

