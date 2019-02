Syn Marit Bjoergen będzie bronił honoru rodziny w wyjątkowej imprezie

30.01 | Norweżka Marit Bjoergen i Finka Krista Parmakoski, dwie najgroźniejsze rywalki Justyny Kowalczyk, zmagają się z przeziębieniami, które zakłóciły ich przygotowania do zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu.

Video: Wikipedia (CC BY SA 3.0), Oskar Karlin Flickr, Frankie Fouganthin

Marit Bjoergen powróciła do ojczyzny. Na najwybitniejszą zimową olimpijkę czekali kibice zgromadzeni na lotnisku.

Oddajmy królowej, co królewskie. Marit Bjoergen żegna się z igrzyskami w iście mistrzowskim stylu. W niedzielę wygrała bieg na 30 km stylem klasycznym, zgarnęła już 15. złoto, a kilka godzin później odebrała medal. Norweżka została nagrodzona podczas ceremonii zamknięcia. Piękniejszego pożegnania biegaczka nie mogła sobie wymarzyć.

- Będę oczywiście na miejscu, by uhonorować Vibeke, spotkać się ze znajomymi z tras oraz kibicami. Ale to Marius będzie bronił honoru rodziny. On ma już trzy lata i dwa miesiące i całkiem dobrze radzi sobie na swoich małych nartach, na których lubi biegać. Ja w marcu spodziewam się kolejnego dziecka – poinformowała Marit Bjoergen, która zakończyła karierę 6 kwietnia 2018 roku.

Trzykrotny mistrz olimpijski może trafić do więzienia. Za spowodowanie wypadku Zwycięzca sprintu... czytaj dalej » 15-krotna medalistka igrzysk jest członkiem zarządu fundacji pamięci Skofterud. Vibeke Westbye Skofteruds Minnerenn organizuje imprezę razem z byłym klubem tragicznie zmarłej zawodniczki, Slitu IL.

- Ja i Vibeke byłyśmy bliskimi przyjaciółkami od wielu lat. Gdy więc Tormod (brat Vibeke) i Kristin (mama Vibeke) zapytali, czy chcę się zaangażować w działalność fundacji, nie miałam wątpliwości – przyznała Bjoergen.

Pamiątki Vibeke zainspirowały rodzinę

Vibeke Skofterud zginęła w wypadku na skuterze wodnym podczas wakacji w norweskiej miejscowości Arendal. 29 lipca 2018 roku znaleziono jej skuter rozbity o skały małej wyspy św. Heleny. Zdaniem lekarzy, 38-latka zginęła na miejscu.

Skofterud zdobyła dla Norwegii złoty medal olimpijski w sztafecie w Vancouver (2010), a w mistrzostwach świata wywalczyła w tej konkurencji cztery krążki - dwa złote, srebrny i brązowy. W 2012 roku wygrała 90-kilometrowy Bieg Wazów. W styczniu 2014 roku zakończyła karierę reprezentacyjną i zajęła się maratonami narciarskimi w norweskim Team Santander. Definitywnie karierę zakończyła w sierpniu 2015 roku. Dwa miesiące później jej miejsce w drużynie zajęła Justyna Kowalczyk, z którą wcześniej rywalizowała w najważniejszych imprezach na świecie.

Źródło: Getty Images Vibeke Skofterud

- Pomysł uczczenia jej pamięci pojawił się zaraz po śmierci. Chcieliśmy w ten sposób kontynuować jej zaangażowanie w biegi – podkreślił Tormod Skofterud, prezes fundacji i brat Vibeke. – Gdy latem oglądaliśmy jej rzeczy, natrafiliśmy na wielkie pudło z numerami startowymi z wielu międzynarodowych i krajowych biegów, w których brała udział. Siostrzenica Moa zasugerowała, że właśnie w ten sposób można pielęgnować tę pamięć. Teraz przełożyliśmy pomysł na realne działanie, a ze starymi numerami Vibeke na klatkach piersiowych wystartują dzieci – dodał Tormod Skofterud, podekscytowany pierwszą edycją imprezy.

Główny bieg rozegrany zostanie na dystansie 20 km. Dla młodszych uczestników zaplanowano też krótsze dystanse. Młodzież przedszkolna, w tym Marius, wystartuje na 500 m.