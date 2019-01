Straszna kraksa w Kitzbuehel. Szwed wypadł z trasy pędząc sto na godzinę

Szwed stracił kontrolę nad jazdą przed siódmym pomiarem czasu, tracąc do prowadzącego Dominika Parisa sporo ponad dwie sekundy. Przed skrętem w prawo nie wyrobił się w bramce, po czym uderzył o zmrożoną trasę i przejechał po niej kilkadziesiąt metrów, lądując pod siatką.

Przy zawodniku błyskawicznie zjawiły się służby medyczne. Ostatecznie Koell został przetransportowany do szpitala na noszach, helikopterem.

- Patrząc na to, jak to wyglądało, to naprawdę wszystko jest dobrze. Zawodnik ma obtarcia, ale żadnych złamań. Zostanie w klinice uniwersyteckiej w Innsbrucku na obserwacji do soboty - napisano w oświadczeniu szwedzkiej reprezentacji w narciarstwie alpejskim.

Zawody na słynnej trasie "Streifie" wygrał Dominik Paris. To trzecia wygrana Włocha w tych zawodach.

Poprzednio na uważanej za najbardziej niebezpieczną trasę zjazdową świata triumfował w 2013 i 2017 roku. Dzięki piątkowemu sukcesowi Paris awansował na trzecie miejsce rankingu wszech czasów tych zawodów, które dzieli z innymi narciarskimi legendami Austriakiem Karlem Schranzem, Szwajcarami Pirminem Zurbriggenem i Franzem Heinzerem oraz Francuzem Lukiem Alphandem.

Wyniki:

1. Dominik Paris (Włochy) 1.56,82

2. Beat Feuz (Szwajcaria) 1.57,02

3. Otmar Striedinger (Austria) 1.57,19

4. Christof Innerhofer (Włochy) 1.57,75

5. Daniel Danklmaier (Austria) 1.57,76

6. Benjamin Thomsen (Kanada) 1.57,88

Klasyfikacja generalna PŚ po 24 zawodach:

1. Marcel Hirscher (Austria) 1036 pkt

2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 621

3. Alexis Pinturault (Francja) 560

4. Beat Feuz (Szwajcaria) 513

5. Dominik Paris (Włochy) 490

6. Vincent Kriechmayr (Austria) 465

. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 465