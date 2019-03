Pożegnanie ze skocznią w Seefeld. Szóste miejsce Polski

Co mistrz, to mistrz! Dawid Kubacki skoczył 110 m! Polska jest druga, prowadzi Słowenia.

Roman Koudelka skoczył przeciętnie - 96 m. Czesi są na drugim miejscu, a to oznacza, że Włosi są już pewni awansu do serii finałowej.

Choć polska drużyna nie należy do faworytów, to nie mamy nic przeciwko, żeby komentatorzy Eurosportu i dziś mieli powody do radości. W piątek - po pierwszej serii konkursu indywidualnego - też przecież nic nie zapowiadało sukcesu.

Przeżyjmy to jeszcze raz. To był szalony konkurs w Seefeld.

15:37

Mistrzostwa w Seefeld są pierwszymi, na które przyjechały polskie skoczkinie. Indywidualnie Karpiel zajęła 23., a Rajda - 34. miejsce. Jak same przyznały, wspólna rywalizacja ze Stochem i Kubackim to dla nich przede wszystkim nagroda za wykonaną do tej pory pracę. Biało-Czerwoni do zawodów przystąpią podbudowani piątkowym sukcesem. Na tej samej skoczni Kubacki zdobył złoty, a Stoch srebrny medal indywidualnie.