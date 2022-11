WADA nie czeka na decyzję Rosjan. Losy Walijewej rozstrzygną się w Lozannie

Przypadek Walijewej wstrząsnął w lutym igrzyskami olimpijskimi w Pekinie. Po zawodach drużynowych, w których Rosjanie triumfowali, a ich 15-letnia wtedy solistka uzyskała najwyższą notę ze wszystkich startujących, upubliczniono pozytywny wynik jej testu antydopingowego sprzed kilku tygodni.

MKOl wstrzymał ceremonię medalową, a po odwołaniu strony rosyjskiej sędziowie Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu dopuścili zawodniczkę do startu indywidualnego, w którym prowadziła po programie krótkim, ale ostatecznie zajęła czwartą lokatę.

WADA straciła cierpliwość

Do dziś sprawa nie znalazła rozstrzygnięcia, a niedawno strona amerykańska - ekipa USA była druga w zawodach drużynowych - przekazała, że Rosyjska Agencja Antydopingowa (RUSADA) werdykt ws. Walijewej miała wydać we wrześniu lub październiku. WADA zbulwersowana zachowaniem Rosji. Sprawa Walijewej może trafić na wokandę Światowa Agencja... czytaj dalej »

Pod koniec października RUSADA jednak ujawniła, że nie zamierza ogłaszać terminu rozprawy, orzeczenia, ani innych szczegółów sprawy podejrzanej o złamanie przepisów zawodniczki.

Agencja stoi na stanowisku, że łyżwiarka ma status "osoby chronionej", ponieważ w momencie pobrania od niej próbki miała mniej niż 16 lat. Bardziej radykalną decyzję w tej sprawie ogłosiła we wtorek Światowa Agencja Antydopingowa (WADA).

"Pomimo wezwania Rosyjskiej Agencji Antydopingowej do niezwłocznego rozwiązania sprawy tej zawodniczki, nie osiągnięto żadnych postępów. Dlatego mogę potwierdzić, że WADA oficjalnie skierowała sprawę bezpośrednio do Trybunału Arbitrażowego" - napisał na Twitterze Bańka, który jest prezydentem tej organizacji.



Despite putting RUSADA under formal notice to resolve the Kamila Valieva case promptly, no progress was made. Therefore, I can confirm WADA has now officially referred it directly to the Court of Arbitration for Sport. @wada_ama — Witold Bańka (@WitoldBanka) November 8, 2022





Na końcowe rozstrzygnięcie w sprawie Walijewej - oprócz Amerykanów - czekają także trzeci na igrzyskach Japończycy oraz Kanadyjczycy, którzy zakończyli rywalizację tuż za podium. Do tej pory jedynym pokłosiem afery wokół Rosjanki była decyzja Międzynarodowej Unii Łyżwiarskiej (ISU), która do 17 lat podniosła minimalny wiek startujących przed kolejnymi zimowych igrzyskami w 2026 roku.