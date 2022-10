WADA zbulwersowana zachowaniem Rosji. Sprawa Walijewej może trafić na wokandę

RUSADA zszokowała cały świat (nie tylko sportu), gdy ogłosiła, że nie ujawni wyników dochodzenia w sprawie pozytywnych wyników testu antydopingowego 16-letniej sportsmenki. Miała wówczas osłaniać się "ochroną interesów łyżwiarki figurowej".

Walijewa otrzymała pozytywny wynik testu na trimetazydynę, znajdująca się na liście zakazanych substancji.

Próbkę pobrano podczas mistrzostw Rosji w grudniu 2021 roku, ale wynik został ogłoszony dopiero 8 lutego, dzień po tym, jak utalentowana zawodniczka na igrzyskach olimpijskich w Pekinie przysłużyła się do złotego medalu swojego zespołu w rywalizacji drużynowej.

Rosjanka, wówczas mająca zaledwie 15 lat, została mimo to dopuszczona do zawodów indywidualnych, które zakończyła poza podium, choć była faworytką do złota. Teraz zamieszanie z nią związane powróciło.

"WADA jest zaniepokojona trwającą zwłoką w sprawie Kamiły Walijewej i złożyła do RUSADA formalne zawiadomienie, że jeśli sprawa nie zostanie rozwiązana szybko, agencja skorzysta z prawa do skierowania jej bezpośrednio do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu" - Bańka, niegdyś minister sportu w polskim parlamencie, a dziś szef WADA, napisał w czwartek na Twitterze.

Kontrowersyjna sprawa łyżwiarki jeszcze bardziej nadwyrężyła i tak już bardzo nadszarpniętą reputację Rosji w kwestii walki z dopingiem zawodowych sportowców. Rzuciła też nowe światło na otoczenie rosyjskiej zawodniczki, wokół którego pojawiło się sporo wątpliwości, wciąż nierozwianych.

Całkowicie wykluczeni

Już na igrzyskach w Pekinie, jeszcze przed inwazją na Ukrainę, rosyjscy przedstawiciele wszystkich dyscyplin nie startowali pod egidą swojego kraju, a pod flagą olimpijską.

Dziś już kraj ten, właśnie z powodu militarnej agresji, znajduje się poza międzynarodowymi strukturami w większości sportów i w obecnej sytuacji nic nie wskazuje na to, że cokolwiek miałoby się w tej kwestii zmienić.