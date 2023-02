Z 23. miejsca na podium. Grecka sensacja w alpejskim slalomie mężczyzn

Zobacz, co powiedział grecki zawodnik Ginnis po wielkim sukcesie w Chamonix. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Polacy ogłosili kadrę na alpejskie mistrzostwa świata. Gąsienica-Daniel liderką Sześcioro Polaków... czytaj dalej » Po pierwszym przejeździe Zenhaeusern był drugi, przegrywając o 0,15 sekundy z mistrzem olimpijskim z Pekinu Clementem Noelem.

Reprezentant gospodarzy popełnił jednak błędy w drugim przejeździe, którego nie ukończył.

Najszybszy w drugiej próbie był 28-letni Ginnis, co dało mu awans z 23. miejsca na drugie, ale z Zenhaeusernem przegrał wyraźnie - o ponad sekundę. Na trzecim stopniu podium stanął kolejny Szwajcar Daniel Yule.

Wielkie wzruszenie

"Ginnis zaliczył przejazd życia" – powiedział komentujący zawody w Eurosporcie Rafał Głowacki.

Grek, który udzielał wywiadu na gorąco zaraz po swoim wielkim triumfie, miał łzy w oczach.

- To nieprawdopodobne. Mam 28 lat, mnóstwo kontuzji za sobą. Miałem sześć operacji i wiele chwil zwątpienia. Mój zespół pracował jednak bardzo ciężko, abym był w tym miejscu. W końcu zwróciło mi się to, na co harowałem - mówił szczęśliwy Ginnis.

Co ciekawe, alpejczyk jeszcze nie tak dawno reprezentował Stany Zjednoczone. Był dobrze zapowiadającym się juniorem, ale przed sezonem 2020/21 nie dostał odpowiedniego wsparcia finansowego i postanowił zmienić barwy. Jest pierwszym Grekiem, który stanął na podium Pucharu Świata. Zaczynał rywalizację z numerem 45.

Piotr Habdas wypadł z trasy w pierwszym przejeździe.

Był to ostatni pucharowy slalom przed mistrzostwami świata, które od poniedziałku będą rozgrywane w innych miejscowościach we Francji - Courchevel i Meribel. Transmisje z imprezy w Eurosporcie oraz Eurosporcie Extra w Playerze.

Wyniki:



1. Ramon Zenhaeusern (Szwajcaria) 1.42,94 (50,43/52,51)

2. AJ Ginnis (Grecja) strata 1,02 (51,81/52,15)

3. Daniel Yule (Szwajcaria) 1,06 (50,45/53,55)

4. Atle Lie McGrath (Norwegia) 1,38 (50,89/53,43)

5. Sebastian Foss-Solevaag (Norwegia) 1,40 (50,86/53,48)

6. Linus Strasser (Niemcy) 1,47 (51,16/53,25)

... . Piotr Habdas (Polska) - nie ukończył 1. przejazdu



Klasyfikacja generalna PŚ:



1. Marco Odermatt (Szwajcaria) 1386 pkt

2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 1073

3.Henrik Kristoffersen (Norwegia) 779

4. Vincent Kriechmayr (Austria) 767

5. Loic Meillard (Szwajcaria) 692

6. Lucas Braathen (Norwegia) 671

Klasyfikacja PŚ w slalomie:



1. Lucas Braathen (Norwegia) 430

2. Daniel Yule (Szwajcaria) 394

3. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 389