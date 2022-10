Pogoda pokrzyżowała plany. Inauguracja alpejskiego Pucharu Świata odwołana

Do niecodziennej sytuacji doszło podczas pierwszego przejazdu slalomu kobiet. Ewa Wukadinowa musiała przerwać swój przejazd, gdyż obsługa zostawiła na trasie klucz do ustawienia bramki. Po kilkunastu minutach Bułgarka powtórzyła swój występ. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co miała do powiedzenia Dagmara Krzyżyńska o występie Maryny Gąsienicy-Daniel w supergigancie. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

W niedzielę narciarze rywalizują o medale w slalomie gigancie. Ta kamera umożliwia nam przekonanie się co widzi zawodnik na trasie podczas przejazdu. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Narciarz z Jamajki ukończył slalom gigant. Benjamin ALEXANDER w dwóch przejazdach stracił ponad minutę do zwycięzcy i został sklasyfikowany na ostatnim 46. Miejscu. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Mikaela Shiffrin nie zdołała ukończyć slalomu do kombinacji alpejskiej. Zobacz, jak do tego doszło. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Zobacz, co mieli do powiedzenia Marcin Szafrański i Dagmara Krzyżyńska o fenomenie szwajcarskiego narciarstwa alpejskiego. „Helweci” zdobyli w Pekinie już dziewięć medali w tej dyscyplinie. Zimowe igrzyska olimpijskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie w Playerze.

Cały sezon Pucharu Świata na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze>>>

Najlepsze narciarki świata miały rozpocząć rywalizację w sobotę o godzinie 10, ale już dwie godziny wcześniej okazało się, że nie będzie to możliwe. Organizatorzy zawodów nie zdołali uporać się z problemami ze śniegiem oraz wysoką temperaturą.

Oglądasz Wideo: Eurosport Slalom gigant kobiet w Soelden odwołany "Z powodu aktualnej sytuacji pogodowej i niekorzystnych prognoz dzisiejszy slalom gigant w Soelden został odwołany" - przekazał FIS w oficjalnym komunikacie tuż przed godziną 8.



Due to the current weather situation and the future weather forecast, today's @soeldencom woman’s Giant Slalom is cancelled. #fisalpine — FIS Alpine (@fisalpine) October 22, 2022





Miniony sezon najlepszy w karierze

1100 godzin transmisji, ponad 500 wydarzeń. Sportowa zima rusza w Eurosporcie Choć za oknami... czytaj dalej » Miniony sezon był dla Gąsienicy-Daniel najlepszym w karierze. Trzykrotna olimpijka (Soczi 2014, Pjongczang 2018 i Pekin 2022) w rozegranym w chińskich igrzyskach slalomie gigancie była ósma (w Korei 16. w superkombinacji). Podczas ubiegłorocznych mistrzostw świata w Cortinie d'Ampezzo w gigancie była szósta, a w gigancie równoległym ósma.



W ubiegłym sezonie Pucharu Świata w slalomie gigancie Gąsienica-Daniel trzykrotnie zameldowała się na szóstym miejscu, raz była ósma i dwa razy 10. W punktacji końcowej tej konkurencji zajęła dziewiąte miejsce, a w klasyfikacji generalnej PŚ - 33. W ośmiu startach w Soelden jeszcze nigdy nie udało jej się zakwalifikować do drugiego przejazdu.

Tym razem również się nie uda, na co Polka nie ma wpływu.