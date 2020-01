Z szóstego miejsca na pierwsze. Kranjec najlepszy na trasie giganta

Zawody miały nietypowy przebieg. Po pierwszym przejeździe na czele był Włoch Luca De Aliprandini, a 0,04 s straty miał jego rodak Giovanni Borsotti. Żaden z nich nigdy nie stał na podium PŚ.



Spectacular race in #adelboden with Italian duo @dealiprandini (1st) and @giovi188 (2nd) leading run 1. Almost 20 athletes in less than one second! Second run at 13.30 CET, don't miss it!! #fisalpinepic.twitter.com/C2H2yjkvFL — FIS Alpine (@fisalpine) January 11, 2020

W drugiej próbie De Aliprandini popełnił jednak błąd i rywalizacji nie ukończył, natomiast Borsotti miał dopiero 17. czas i ostatecznie został sklasyfikowany na 14. pozycji. Trzeci na półmetku Szwajcar Loic Meillard spadł jeszcze niżej - na 17. miejsce.

Kristoffersen liderem Pucharu Świata

Yule królem Madonna di Campiglio. Wygrywa tylko tu Daniel Yule... czytaj dalej » Kranjec, szósty po pierwszym przejeździe, miał łączny czas lepszy od Zubcicia o 0,29 s. Trzecie miejsce zajęli ex aequo Francuz Victor Muffat-Jeandet i Norweg Henrik Kristoffersen, który objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej - po 0,64 s straty do Słoweńca, który jest na razie najlepszy w slalomie gigancie w tym sezonie.

Wysoką, piątą lokatę zajął specjalizujący się w konkurencjach szybkościowych Aleksander Aamodt Kilde, który jest wiceliderem cyklu i ma tylko 12 punktów straty do Kristoffersena.

Wyniki - slalom gigant w Adelboden:

1. Zan Kranjec (Słowenia) 2.27,90 (1.12,49/1.15,41)

2. Filip Zubcić (Chorwacja) strata 0,29 s (1.12,51/1.15,68)

3. Victor Muffat-Jeandet (Francja) 0,64 (1.12,99/1.15,55)

. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 0,64 (1.12,70/1.15,84)

5. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 0,66 (1.13,00/1.15,56)

6. Roland Leitinger (Austria) 0,91 (1.13,55/1.15,26)

Klasyfikacja generalna PŚ:

1. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 531 pkt

2. Aleksander Aamodt Kilde (Norwegia) 519

3. Alexis Pinturault (Francja) 501

4. Dominik Paris (Włochy) 454

5. Matthias Mayer (Austria) 362

6. Beat Feuz (Szwajcaria) 361

Klasyfikacja slalomu giganta:

1. Zan Kranjec (Słowenia) 270 pkt

2. Henrik Kristoffersen (Norwegia) 253

3. Alexis Pinturault (Francja) 172