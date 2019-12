Dziwny przypadek Kobayashiego. "To wszystko jest zgodne z przepisami"

Oto co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Niżnym Tagile.

W pierwszej serii sobotniego konkursu w Niżnym Tagile Dawid Kubacki oddał skok na odległość 127 metrów. To dało mu awans do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo dobrze zaprezentował się Jakub Wolny w niedzielnych kwalifikacjach w Niżnym Tagile. Polak oddał skok na odległość 129 metrów, co dało mu awans do konkursu. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Żadnego Polaka w czołowej dziesiątce. Pierwszy tak słaby ich konkurs w tym sezonie Nieudany piątek,... czytaj dalej » Od kilku lat o łącznej nocie zawodnika po skoku decydują tylko jego odległość oraz sędziowie punktujący styl. Ocenie podlega także wiatr, który jest w jej trakcie. Najprościej mówiąc: za korzystny podmuch od przodu punkty się odejmuje, za niekorzystny od tyłu - dodaje.

Wiało pod narty, a dostał plusa

W niedzielę w Niżnym Tagile kibice byli świadkami dziwnej sytuacji. Dominator poprzedniego sezonu ruszał z czwartej belki.

W czasie lotu wyraźnie widać było, że na odległość 133,5 metra wielki wpływ miał wiatr wiejący pod narty Ryoyu Kobayashiemu. Tymczasem po lądowaniu okazało się, że Japończykowi wiało w plecy z siłą 0,64 m/s. Łącznie 23-latek dostał rekompensatę plus 7,7 punktu i na półmetku prowadził z ogromną przewagą nad późniejszym triumfatorem całego konkursu, a więc Stefanem Kraftem (140 m). Austriakowi odjęto aż 14,6 punktu. Tylko "Roy" dostał w pierwszej serii dodatnie punkty za wiatr.

Ekspert wszystko tłumaczy

- Na pewno nie pomogli mu sędziowie. Liczba punktów pomiaru wiatru na skoczni dużej to wedle przepisów siedem. Pewnie tyle też było zamontowanych na obiekcie w Rosji. Rejestracja wskazania na ostatnim punkcie zaczyna się, gdy skoczek jest w środku fazy lotu, a kończy się około pięciu sekund później, czyli zakładamy, że wiatr jest mierzony jeszcze mniej więcej dwie-trzy sekundy po lądowaniu - wyjaśnia ekspert Eurosportu i trener Jakub Kot.

Oglądaj Wideo: Eurosport Wysoka zaliczka Kobayashiego po pierwszej serii w Niżnym Tagile

- Domyślam się, że gdy Ryoyu wylądował, wtedy warunki delikatnie zaczęły się zmieniać i dlatego naliczono mu niekorzystny wiatr. Za chwilę na belce usiadł Niemiec Karl Geiger i od razu było pokazane, że ma wiatr w plecy. Nie jestem pewny, ale mogę przypuszczać, że Japończykowi zaliczono gorszy wiatr, który miał chwilę po lądowaniu. A w czasie skoku na pewno wiało mu dobrze, bo nie ma szans, aby z tak niskiej belki polecieć tak daleko. Do końca go trzymało, miał świetne warunki. To jest wszystko zgodne z przepisami. Możemy dyskutować, czy to jest dobre, czy nie. Ale tak to wygląda. Tak się toczy fortuna skokowa. Za chwilę podobna sytuacja może być z polskim skoczkiem - dodaje Kot.

Ostatecznie Kobayashi zajął trzecie miejsce, bo w finałowej serii uzyskał tylko 113 metrów. Drugi był Szwajcar Kilian Peier.

W najbliższy weekend zmagania w niemieckim Klingenthalu. Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze.

Niedzielny konkurs w Niżnym Tagile - wyniki Zawodnik Punkty 1. Stefan Kraft (Austria)

277,6 2. Kilian Peier (Szwajcaria)

254,6 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 252,3 4. Daniel-Andre Tande (Norwegia)

251,8 5. Thomas Aasen Markeng (Norwegia)

246,8 6. Karl Geiger (Niemcy)

246 7. Constantin Schmid (Niemcy)

239,2 8. Peter Prevc (Słowenia) 238,6 9. Robert Johansson (Norwegia)

234 10. Timi Zajc (Słowenia)

229,1 --- 15. Kamil Stoch (Polska) 219,5 16. Jakub Wolny (Polska) 218,7 17. Dawid Kubacki (Polska) 218,4 24. Maciej Kot (Polska) 203,7 25. Stefan Hula (Polska) 194,7