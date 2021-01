To nie był dzień Kamila Stocha. "Wciąż zmagam się z pewnymi problemami"

Oto co miał do powiedzenia najlepszy z Polaków w piątkowych kwalifikacjach na Wielkiej Krokwi.

Sześciu Polaków weźmie udział w niedzielnym konkursie indywidualnym w Zakopanem. Zabraknie tylko zdyskwalifikowanego za nieprawidłowy kombinezon Piotra Żyły.

Najlepiej z Biało-Czerwonych w kwalifikacjach spisał się Andrzej Stękała, który uplasował się na trzecim miejscu. Zdecydowanie gorzej od niego wypadł Stoch. Triumfator ostatniej edycji Turnieju Czterech Skoczni zajął dopiero 19. pozycję.

Są problemy

- Dzisiaj nie szło super. Nie było lekko, miło i przyjemnie. Było dużo trudności, trzeba było w to włożyć dużo wysiłku mentalnego. W dalszym ciągu zmagam się z pewnymi problemami, które przy różnych profilach skoczni dają się mocniej we znaki. Ale walczę, staram się – wyznał po piątkowych kwalifikacjach Stoch.

Polak uzyskał 123,5 m. Również podczas treningów nie szło mu najlepiej. Na pewno nie chodzi o rozbieg, co wyjaśnił w rozmowie z Eurosportem.

- Nie jest tak, że nie mogę się przestawić na ten rozbieg. Po prostu… są to rzeczy, których tak naprawdę nie rozumiem. Muszę pogadać z trenerem, bo mnie to już trochę wkurza. Mam nadzieję, że znajdziemy dobre rozwiązanie – podkreślił.

Z powodu pandemii w Zakopanem nie ma kibiców. To zupełnie inny obrazek od tego, który dominował na Wielkiej Krokwi m.in. w poprzednim sezonie.

- Na pewno będzie inaczej, ale do ciszy i braku trąbek już się przyzwyczailiśmy. Cieszymy się, że jest spiker i muzyka, to robi robotę. Poza tym i tak musimy zrobić to co zawsze, czyli oddać skoki – zaznaczył na koniec.

