Stękała będzie jeszcze lepszy. "Mój poziom cały czas się podnosi"

Oto co miał do powiedzenia najlepszy z Polaków w piątkowych kwalifikacjach na Wielkiej Krokwi.

Stękała trzecim skoczkiem kwalifikacji w Zakopanem Ruszył Puchar... czytaj dalej » Stękała w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego (w niedzielę) uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich polskich skoczków, uzyskując na Wielkiej Krokwi na odległość 130 m.

- Czuję, że cały czas jestem na wysokim poziomie. A nawet, że mój poziom się podnosi - odważnie ogłosił skoczek, który po weekendzie w Titisee-Neustadt miał okazję kilka dni spędzić w domu przed startem na Wielkiej Krokwi. - To super sprawa spędzić kilka dni w domu i porozmawiać z rodziną, której w tym sezonie rzadko widuję. Mogę wtedy naładować energię i jechać dalej.

- To, co w życiu jest najcenniejsze, to już mam. Więcej mi nie trzeba. To jest moja praca, chcę się tym po prostu delektować - powiedział.

"Zrobimy, co w naszej mocy"

Stękała od kilku tygodni jest w znakomitej dyspozycji i z zawodów na zawody zajmuje coraz wyższe miejsca. Nie chciał się też wypowiadać na temat przewidywań co do wyników, jakie polska drużyna może osiągnąć na rodzimej skoczni w Zakopanem w sobotę.

- My po prostu musimy skupiać się na swojej pracy i zrobimy wszystko, co w naszej mocy. Co będzie, to będzie - podsumował.

Polacy wystąpią w składzie: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Stękała.

Oglądaj Wideo: Eurosport Rozmowa z Andrzejem Stękałą po kwalifikacjach w Zakopanem

Stękała w kwalifikacjach do konkursu indywidualnego uzyskał najlepszy wynik spośród wszystkich polskich skoczków, skacząc na Wielkiej Krokwi na odległość 130 m.

Do niedzielnego konkursu zakwalifikowali się również Dawid Kubacki (130,5 m), Klemens Murańka (134,5), Kamil Stoch (123,5), Paweł Wąsek (127) i Jakub Wolny (126). Piotr Żyła po zakończeniu kwalifikacji został zdyskwalifikowany za nieregulaminowy kombinezon.

Program zawodów PŚ w Zakopanem:

piątek, 15 stycznia:

15.45 - oficjalny trening

18.00 - kwalifikacje



sobota, 16 stycznia

15.00 - seria próbna

16.15 - pierwsza seria konkursu drużynowego



niedziela, 17 stycznia

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego