Zaczynają fruwać, pierwsze lądowanie w Wiśle. "Trochę ekscytacji, trochę stresu"

Czeka nas weekend pełen emocji. Na popularnej polskiej skoczni tradycyjnie odbędzie się konkurs drużynowy oraz indywidualny. Rok temu najlepsi byli właśnie Polacy, występujący w składzie: Piotr Żyła, Jakub Wolny, Dawid Kubacki i Kamil Stoch. Indywidualnie najlepszy był Jewgienij Klimow.

W składzie na Puchar Świata w Wiśle i tym razem nie zabraknie najlepszych polskich zawodników. W piątkowych kwalifikacjach zobaczymy w sumie aż trzynastu Biało-Czerwonych. Zadebiutują 17-letni Adam Niżnik i 18-letni Paweł Juroszek.

Doleżal: jesteśmy gotowi

To będzie także wyjątkowy weekend dla Michala Doleżala, który dotychczas pracował z Polakami jako asystent Stefana Horngachera. Teraz, po odejściu Austriaka do niemieckiej kadry, po raz pierwszy w sezonie zimowym będzie instruował zawodników już jako selekcjoner.

- Jesteśmy gotowi. Ustabilizowaliśmy sprawy techniczne i fizyczne. Zresztą bez względu na wszystko jutro zaczynamy. Wszystko idzie w dobrym kierunku - mówił dziennikarzom w czwartek Doleżal. Czech ocenił, że w okresie przygotowawczym udało się zrealizować 95 procent planów. - Chociaż pogoda nie do końca sprzyjała - zaznaczył Michal Doleżal.

Źródło: PAP/Grzegorz Momot Doleżal zastąpił Horngachera

W poprzedzającej sezon zimowy Letniej Grand Prix wśród polskich zawodników zdecydowanie wyróżniał się Dawid Kubacki, zwycięzca całego cyklu. Mistrz świata przyznał, że nie może doczekać się startu sezonu, a inauguracja akurat na skoczni im. Adama Małysza jest atutem naszych zawodników.

- Nie musieliśmy podróżować, przez co stracilibyśmy jeden dzień treningowy. Możemy się przygotowywać niemal do samych zawodów. Przyjazd do Wisły z miejsca zamieszkania to w większości przypadków maksymalnie dwie i pół godziny - mówił tegoroczny mistrz świata z Seefeld.

Wśród faworytów do końcowego triumfu w Pucharze Świata znów stawia się Kamila Stocha. Trzykrotny mistrz olimpijski przyznał, że odczuwa przed pierwszymi zawodami "trochę ekscytacji, trochę stresu".

- Czuję się dobrze. Cieszę się, że zaczynam to, na co długo i ciężko pracowaliśmy. Mam nadzieję, że pogoda dopisze - powiedział Stoch.

Źródło: Newspix Kamil Stoch ma w kolekcji wszystkie najważniejsze trofea

1800 metrów sześciennych śniegu

Jak zwykle, kibice w ostatnich dniach nasłuchiwali doniesień dotyczących przygotowań skoczni. Naśnieżanie na obiekcie rozpoczęto z niewielkim opóźnieniem kilka dni temu, prace zakończono w środę. Dzień zwłoki spowodowały stosunkowo wysokie temperatury panujące w weekend w Wiśle.

Tajna broń polskich skoczków. Mogą zyskać po kilka metrów W nowy sezon... czytaj dalej » Dyrektor skoczni Andrzej Wąsowicz poinformował, że minimalna ilość potrzebna do rozegrania zawodów to 1800 metrów sześciennych śniegu. Według przepisów FIS należy pokryć odpowiednie części skoczni 30-centymetrową warstwą.

- Nie jest tak, że na takiej nawierzchni narta jedzie równym torem, jednak wszystko jest do opanowania – komentował Stoch.

Bilety na Puchar Świata w Wiśle

Skocznia im. Adama Małysza znów wypełni się po brzegi. Podobnie jak w poprzednich latach, tak i teraz, konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem kibiców. Wszystkie bilety na sobotnie i piątkowe zawody zostały już wyprzedane. W środę zakupić można było jedynie wejściówki na piątkowe kwalifikacje.

Program zawodów w Wiśle:

piątek, 22 listopada

16.30 - oficjalny trening

18.00 – kwalifikacje

sobota, 23 listopada

15.00 - seria próbna

16.00 - pierwsza seria konkursu drużynowego

niedziela, 24 listopada

10.30 - seria próbna

11.30 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

