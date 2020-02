Kubacki z przekąsem o problemach w Willingen. "Dzisiaj trochę odpoczęliśmy"

Trener polskich skoczków Michal Doleżal skomentował decyzję o odwołaniu piątkowych kwalifikacji do konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Dawid Kubacki wypowiedział się na temat odwołanych piątkowych kwalifikacji do konkursu w Willingen. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Doleżal nie rozumie decyzji organizatorów. "To było niepotrzebne" Przez blisko... czytaj dalej » - Nie udało się dzisiaj skoczyć. Jeżeli się właśnie czeka i w końcu warunki się ustabilizują, to jest inna sytuacja. Tak jak dzisiaj, to rzeczywiście trochę tego czasu na skoczni spędziliśmy, bo siedzieliśmy tu prawie od 12 - mówił w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem Kubacki.

Czekał na marne

Lider polskiej kadry spędził na skoczni aż cztery godziny, jednak żadnego skoku nie oddał.

- Na pewno można by ten czas lepiej spożytkować, np. na trening. Nigdy nie mamy pewności, że nic się nie odbędzie, więc jak trzeba poczekać, to trzeba - tłumaczył zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni.

W piątkowym treningu wzięło udział 36 skoczków, w tym czterech Polaków: Jakub Wolny, Andrzej Stękała, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł. Z kolei Piotr Żyła i Kamil Stoch podzielili los Kubackiego.

"Trochę odpoczęliśmy"

Ostatecznie organizatorzy odwołali piątkowe kwalifikacje z powodu zbyt silnego wiatru. Przeniesiono je na sobotę na godz. 15. Godzinę później zaplanowano rozpoczęcie pierwszej serii konkursowej.

- Dzisiaj trochę odpoczęliśmy, także jutro będzie można przystąpić do rywalizacji - śmiał się Kubacki.

sobota, 8 lutego

15. - kwalifikacje

16. - pierwsza seria konkursu indywidualnego

niedziela, 9 lutego

10.15 - pierwsza seria konkursu indywidualnego