Nieprzyzwoicie daleki skok i nerwy trenera. "Ciężko się na to patrzyło"

Niestabilny, wiejący momentami porywiście wiatr sprawił, że w piątek rozegrano tylko jedną serię konkursu drużyn mieszanych. Ich końcówkę warunki wręcz paraliżowały. Zanim słoweński zawodnik ruszył z belki, wcześniej był z niej kilkukrotnie wycofywany.

Wymuszone lądowanie

Niesiony przez silny podmuch osiągnął niesamowity pułap lotu. Lądowanie wymusił gwałtownie, spadając na zeskok. Osiągnął 161,5 metra i upadł. Wstał o własnych siłach, ale trzymał się za nogę. Szybko zniknął w kierunku szatni. Był w szoku.

Potwierdził to w rozmowie z Kacprem Merkiem z Eurosportu trener skoczka. Mówiąc o samej decyzji o przeprowadzaniu zawodów w takich warunkach, sprawiał wrażenie osoby gryzącej się w język.

- To był trudny dzień, zdecydowanie. Ciężko w tym momencie powiedzieć, czy to było bezpieczne. Emocje nie opadły, więc trzeba się wstrzymać z oceną. Mogło się skończyć o wiele gorzej. Może to lekcja, że następnym razem powinniśmy bardziej patrzeć na bezpieczeństwo - przyznał Hrgota.

Jak dodał, kontrole medyczne niedługo po skoku wykazały, że zawodnikowi nic poważnego nie dolega. Nie były to jednak ostateczne obserwacje.

- Jest w lekkim szoku, ale fizycznie wszystko z nim dobrze. Ocenimy z lekarzami, czy będzie gotowy w stu procentach na kolejne skoki. Uważam, że w sobotę normalnie wystartuje - dodał szkoleniowiec.

"Ciężko się na to patrzyło"

Jak stwierdził Hrgota, jego skoczek robił wszystko, żeby ratować się przed poważniejszymi konsekwencjami. Walka, jaką toczył w powietrzu kosztowała go, jako trenera, sporo nerwów.

- Skok był bardzo dobry, warunki też. Wiatr wiał z dołu. Nic więcej tak naprawdę nie trzeba było robić. Tak jak w popularnej grze komputerowej - leci się nad zeskokiem i nie można przestać. Możemy teraz z tego żartować, ale następnym razem musimy potrafić szybciej ocenić, czy coś takiego może się wydarzyć. Ciężko się na to patrzyło - podsumował.

Skoki narciarskie Willingen 2023. Program zawodów

sobota, 4 lutego:

14.45 - kwalifikacje

16.10 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

niedziela, 5 lutego:

14.30 - kwalifikacje

16.00 - pierwsza seria konkursu indywidualnego

Transmisje w TVN, Eurosporcie 1 oraz w Eurosporcie Extra w Playerze. Relacje i wyniki na żywo w eurosport.pl.