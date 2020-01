Najsilniejsza obsada od 22 lat. Ruszają skoki w Sapporo

- Czasami tracę poczucie tego, co w sporcie jest najważniejsze, czyli radość. Trochę to zgubiłem, ale dzisiaj to odnalazłem. Od rana czułem dobrą energię, oddałem świetne skoki - powiedział Kamil Stoch po triumfie w konkursie indywidualnym w Zakopanem. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

To był skok, który zdawał się nie mieć końca. Nie mają też końca gratulacje dla Kamila Stocha. 148,5 metra to nowy rekord skoczni w Sapporo. Lepszy od poprzedniego o 4 i pół metra. Aż trudno uwierzyć, że nie zapewnił mistrzowi zwycięstwa. Jest drugie miejsce. Tuż za Stefanem Kraftem.

Zbliżające się zawody będą wyjątkowe. Do Azji wybrała się niemal cała czołówka Pucharu Świata, a zabraknie jedynie ósmego w klasyfikacji generalnej Austriaka Philippa Aschenwalda. Ostatnio taka sytuacja miała miejsce w 1998 roku, na tydzień przed startem Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Nagano.

Sapporo 2020: terminarz. Kiedy odbędą się kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata?

Program zawodów w Sapporo (wg czasu polskiego):



Piątek, 31 stycznia

6.30 - oficjalny trening

8.30 - kwalifikacje - transmisja w Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze



Sobota, 1 lutego

7.30 - seria próbna

8.30 - konkurs - transmisja w Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze



Niedziela, 2 lutego

1.00 - kwalifikacje

2.00 - konkurs - transmisja w Eurosport Playerze

Kubacki w pogoni za liderem i rekordami

Weekendowe zawody będą szczególnie istotne dla Kubackiego. Zwycięzca Turnieju Czterech Skoczni jest obecnie czwarty w klasyfikacji generalnej i ma realną szansę na awans.

Przewaga Geigera w ostatnich tygodniach topnieje. W trzech poprzednich konkursach plasował się na 12. i dwukrotnie na piątym miejscu. Nad Austriakiem Stefanem Kraftem ma już tylko 48 punktów przewagi. Trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi traci do lidera 100 pkt, a czwarty Kubacki 107. Gorzej wygląda sytuacja Stocha. Zwycięzca rywalizacji w Zakopanem zajmuje szóstą pozycję ze stratą 357 pkt.

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata 2019/20 miejsce zawodnik (kraj)

punkty

1. Karl Geiger (Niemcy) 931

2.

Stefan Kraft (Austria) 883 3. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 831 4. Dawid Kubacki (Polska) 824 5. Marius Lindvik (Norwegia) 585 6. Kamil Stoch (Polska) 574 7. Daniel-Andre Tande (Norwegia) 467 8. Philipp Aschenwald (Austria)

443 9. Peter Prevc (Słowenia) 421

.

Johann Andre Forfang (Norwegia) 410

...





13. Piotr Żyła (Polska) 354 36. Maciej Kot (Polska) 37 39. Stefan Hula (Polska) 31 42. Jakub Wolny (Polska) 22 61. Klemens Murańka (Polska) 4



W Japonii będących ostatnio w świetnej formie Polaków zatrzymać może pogoda. Rejon gdzie położona jest skocznia znany jest z niezwykle kapryśnej aury.



- Jeśli chodzi o skocznię w Sapporo, to jest fajna, ale warunki są francowate czasami, a nawet często. Wszystko zależy od tego, na jaką pogodę tam trafimy, a tego na razie nie wiemy - przyznał Kubacki po zajęciu trzeciego miejsca w Zakopanem.



"Co za radość! Ile on na to czekał?". Tak wyglądała niedziela pod Wielką Krokwią Morze... czytaj dalej » Ubiegłoroczny mistrz świata z Seefeld dziewięć ostatnich konkursów kończył na podium. Takiej serii nie miał wcześniej żaden Polak. Rekordzistą pod tym względem pozostaje Fin Janne Ahonen, który w najlepszej trójce plasował się w 13 kolejnych zawodach.

Zmiany w składzie reprezentacji Polski

Do Japonii reprezentacja Polski udała się w nietypowym składzie. Z kadry A oprócz wspomnianej dwójki został jeszcze tylko Piotr Żyła. Ekipę uzupełniają: Klemens Murańka, Andrzej Stękała i Aleksander Zniszczoł. Murańka w niedzielę wygrał w Sapporo zawody Pucharu Kontynentalnego, a dzień wcześniej był drugi.



Prezentujący się poniżej oczekiwań Maciej Kot i Stefan Hula pojadą do Planicy na Puchar Kontynentalny, a Jakub Wolny będzie trenował w kraju.



Rok temu oba konkursy na Okurayamie wygrał Kraft. W jednym z nich drugie miejsce zajął Stoch, który smak zwycięstwa na tym obiekcie poznał w 2017 roku.

Trzykrotny mistrz olimpijski w ubiegłym roku opuścił Japonię bez triumfu, ale zanotował niebotyczny rekord skoczni. Pofrunął wtedy aż 148 metrów.

Cały sezon Pucharu Świata w kanałach Eurosportu i Eurosport Playerze