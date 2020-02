Duża szansa przed Kubackim. W Rasnovie zaatakuje podium klasyfikacji generalnej

Mały błąd przy wybiciu i niezbyt korzystny wiatr mocno wpłynęły na lot Dawida Kubackiego w pierwszej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował na 199. m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Fatalne warunki atmosferyczne przyczyniły się do gorszego występu Kamila Stocha w drugiej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował tylko na 159 metrze. - No i co panie Borku? - tak skwitował swój skok zniesmaczony Stoch. Kilka minut później sędziowie zdecydowali się anulować wyniki drugiej serii i tym samym Stoch utrzymał czwartą lokatę.

Błąd przy lądowaniu pozbawił Stocha zwycięstwa w historycznych kwalifikacjach Sześciu z siedmiu... czytaj dalej » Kubacki jest w tej chwili czwarty w klasyfikacji, ale do trzeciego Japończyka Ryoyu Kobayashiego, który do Rumunii nie przyleciał, traci zaledwie 60 punktów. By tyle zdobyć musi zająć przynajmniej trzecie miejsce w jednym konkursie. W eliminacjach wypadł nieźle. Zajął szóstą lokatę i był z siebie zadowolony.

Stoch postraszył w kwalifikacjach

Apetyt na dalekie skakanie pokazał też w Rasnovie Kamil Stoch. Trzykrotny mistrz olimpijski zajął siódme miejsce w kwalifikacjach, ale... skoczył 99 m i miał kłopoty przy lądowaniu. Wskutek podparcia się ręką sędziowie znacznie obniżyli mu noty za styl. Gdyby nie to, prawdopodobnie to właśnie on byłby zwycięzcą czwartkowych eliminacji. Wygrał je natomiast Norweg Markus Lindvik.



Rasnov w tym sezonie debiutuje w cyklu PŚ. Od sezonu 2013/14 regularnie jest gospodarzem kobiecych zawodów tego cyklu, natomiast w 2016 roku odbyły się tam mistrzostwa świata juniorów w narciarstwie klasycznym. Rekord skoczni wynosi 105,5 m i należy do Niemca Davida Siegela.



Poza Kubackim i Stochem w piątkowym konkursie wystąpią Piotr Żyła, Jakub Wolny, Klemens Murańka i Aleksander Zniszczoł.