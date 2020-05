Noriaki Kasai rekordzistą Guinnessa. "Chcę poprawić ten wynik"

Adam Małysz wspomina, jak chciano zrobić go prezydentem. "Pisali, że poprowadzą mi kampanię" Adam Małysz był... czytaj dalej »

To nie pierwsze jego wyróżnienie. Kasai posiada także certyfikat Guinnessa dla rekordzisty m.in. pod względem liczby startów na zimowych igrzyskach olimpijskich - brał w nich udział ośmiokrotnie.

Japończyk ma w dorobku trzy medale igrzysk olimpijskich i siedem zdobytych w mistrzostwach świata, ale ani jeden z nich nie jest złoty. Zwycięstwo odniósł za to w MŚ w lotach w 1992 roku.

Nie zamierza kończyć

Kasai zadebiutował w Pucharze Świata w 1988 roku. Japończyk zaczął więc rywalizację na najwyższym poziomie, zanim zawodnicy zaczęli skakać stylem "V". Ostatni raz wystartował w Sapporo w lutym tego roku.

W sezonie 2019/2020 nie punktował w żadnym konkursie Pucharu Świata. Kasai zaliczył bardzo nieudaną zimę, mając problemy z punktowaniem nawet w konkursach Pucharu Kontynentalnego. 47-letni już skoczek nie zamierza jednak kończyć kariery. Chce skakać przynajmniej do "pięćdziesiątki" i wystartować w zimowych igrzyskach olimpijskich, które za dwa lata odbędą się w Pekinie.