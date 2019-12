Wiatr hulał, na skoczni rządził przypadek. Kwalifikacje pechowe dla jednego z Polaków

Próba Dawida Kubackiego z piątkowych kwalifikacji do konkursu w Niżnym Tagile.

Dawid Kubacki z kwalifikacją do konkursu w Niżnym Tagile

Kwalifikacje do konkursu w Niżnym Tagile - relacja Eurosport.pl.

Kwalifikacje w Niżnym Tagile zostały opóźnione o kwadrans. Wszystko za sprawą drugiego treningu, który nieco się przedłużył.

Warto zaznaczyć, że podczas pierwszej sesji treningowej świetnie spisał się Kamil Stoch. Lider Biało-Czerwonych wykorzystał dobre warunki i wylądował dopiero na 142. metrze. To pół metra dalej niż oficjalny rekord skoczni.

Oprócz niego do kwalifikacji przystąpiła również pozostała szóstka reprezentantów Polski: Dawid Kubacki, Hula, Maciej Kot, Piotr Żyła, Jakub Wolny i Klemens Murańka.

Źródło: Newspix Kamil Stoch

Polacy prawie w komplecie

Jako pierwszy na belce zameldował się Murańka. 25-letek spisał się jednak dosyć przeciętnie, skoczył na odległość 105,5 m. Po próbach 20. zawodników Polak plasował się dopiero na 12. pozycji, co oznacza, że wciąż nie był pewny kwalifikacji do sobotniego konkursu.

Problemów nie miał z tym Jakub Wolny. Skok nie był rewelacyjny, ale odległość 113 m okazała się wystarczająca. Po skokach 30 zawodników był 11., zaś Murańka wciąż musiał liczyć na to, że przynajmniej jeden zawodnik wyląduje bliżej od niego.

Do konkursu pomógł mu się zakwalifikować dopiero kolega z reprezentacji. Stefan Hula skoczył fatalnie, niby 2,5 m dalej od Murańki, jednak miał zdecydowanie lepsze warunki. Teraz to Hula musiał liczyć, że przynajmniej trzem zawodnikom pójdzie gorzej od niego.

Przeciętny Kot

Czwartym Biało-Czerwonym na liście startowej był Maciej Kot. On również się nie popisał, uzyskując zaledwie 107,5 m. To jednak wystarczyło i 28-latek mógł cieszyć się z awansu.

Po skoku na 112,5 m do najlepszej pięćdziesiątki załapał się również Piotr Żyła. Jak dotąd - przed skokami najlepszej dziesiątce - skoczek z Cieszyna spisał się najlepiej ze wszystkich podopiecznych Michala Doleżala, był 22.

Kubacki i Stoch najlepsi z Polaków

Formalności dopełnił Dawid Kubacki. Dziewiąty zawodnik klasyfikacji Pucharu Świata poszybował na 120. m, potwierdzając tym samym, że jego obecność w czołówce nie jest przypadkowa. Ostatecznie był 23.