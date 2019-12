Żadnego Polaka w czołowej dziesiątce. Pierwszy tak słaby ich konkurs w tym sezonie

Próba Dawida Kubackiego z piątkowych kwalifikacji do konkursu w Niżnym Tagile.

Dawid Kubacki z kwalifikacją do konkursu w Niżnym Tagile

113 m i Jakub Wolny uzyskał kwalifikację do sobotnich zmagań na skoczni Aist w Niżnym Tagile.

Oto co powiedział Dawid Kubacki po kwalifikacjach do sobotniego konkursu w Niżnym Tagile.

Komentarz Jakuba Wolnego po piątkowych kwalifikacjach do konkursu w Niżnym Tagile.

Świetny skok Piotra Żyły w pierwszej serii sobotniego konkursu w Niżnym Tagile. Polak wylądował na 131. m, co było jedną z najlepszych odległości w tej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej serii sobotniego konkursu w Niżnym Tagile Dawid Kubacki oddał skok na odległość 127 metrów. To dało mu awans do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W pierwszej serii sobotniego konkursu w Niżnym Tagile Kamil Stoch oddał skok na odległość 121 metrów. To dało mu zaledwie miejsce w drugiej dziesiątce. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

- Z drugiego skoku miałem dużo radości, pierwszy był trochę spóźniony. Ogólnie z całego konkursu jestem zadowolony. Muszę dalej pracować nad tym, czego nieraz mi brakuje. Wiem, z czym mam problem, teraz muszę to rozwiązać - powiedział Dawid Kubacki po sobotnim konkursie w Niżnym Tagile, w którym zajął 5. miejsce.

Zobacz, co powiedział Maciej Kot po sobotnim konkursie w Niżnym Tagile, w którym zajął 27. miejsce. Rywalizację wygrał Japończyk Yukiya Sato. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Zobacz, co powiedział trener reprezentacji Polski Michal Doleżal po sobotnim konkursie indywidualnym w Niżnym Tagile. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Bardzo dobrze zaprezentował się Jakub Wolny w niedzielnych kwalifikacjach w Niżnym Tagile. Polak oddał skok na odległość 129 metrów, co dało mu awans do konkursu. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

125 m dało co prawda występ w drugiej serii, ale Polak będzie daleko w stawce.

Trener Dolezal podał przyczyny klapy Żyły. "Mógł nawet wygrać" Nie było podium... czytaj dalej » Weekend z trzecią odsłoną Pucharu Świata w skokach narciarskich w tym sezonie od początku nie układał się dla Polaków najlepiej i tak też się zakończył. W piątkowych kwalifikacjach do sobotniego konkursu najwyżej sklasyfikowany został 11. Kamil Stoch.

Loteria na skoczni

W samej rywalizacji o pucharowe punkty były tylko nieco lepiej. Piątą lokatę zajął Dawid Kubacki. Wielką szansę na podium zaprzepaścił Piotr Żyła, który na półmetku był drugi, a ostatecznie zakończył zmagania na 24. miejscu.

W niedzielę nie było lepiej. Obiekt w Rosji wyraźnie nie pasował Polakom. Wprawdzie kwalifikacje przeszła cała siódemka, ale najwyżej notowany Jakub Wolny zajął w nich dopiero 18. lokatę.

NIEDZIELNY KONKURS. RELACJA

Pierwsza seria konkursowa była niezwykle loteryjna. Wiatr zmieniał się bardzo często, a zawodnicy otrzymywali duże rekompensaty punktowe. Przeważnie minusowe, bo wiało pod narty.

"Dziwna" nota Kobayashiego

Najbardziej zaskakujący w tej części zmagań był może nie sam skok Ryoyu Kobayashiego, ale jego łączna nota. Dominator poprzedniego sezonu ruszał z czwartej belki, miał ponoć wiatr w plecy o sile 0,64 m/s, ale uzyskał 133,5 metra, choć było widać, że podmuchy ma pod narty. Dostał rekompensatę plus 7,7 punktu i na półmetku prowadził z ogromną przewagą nad Austriakiem Stefanem Kraftem (140 m), któremu odjęto jednak aż 14,6 punktu.

Co ciekawe, Azjata był jednym w gronie 50 skoczków, którzy w pierwszej serii dostał dodatnie punkty za wiatr. Trzeci był Norweg Daniel-Andre Tande.

A Polacy? Szału nie było. Po pierwszej serii Wolny był 11., Maciej Kot 12., Stoch 14., Kubacki 20., a Stefan Hula 27. Do drugiej serii nie awansowali Piotr Żyła i Klemens Murańka.

Kraft pokazał klasę

W drugiej serii Hula uzyskał 119 metrów, Kubacki 120 m, Stoch 121,5 m, a Kot 110,5 m, a Wolny 120. Najwyżej sklasyfikowano Stoch - 15. lokata. Tuż za nim byli Wolny oraz Kubacki. 24. miejsce zajął Kot, a 25. Hula.

Wspaniale zaprezentował się Kraft, który uzyskał 134,5 metra. Chwilę później okazało się, że zwyciężył po raz 17. w karierze. Skaczący po nim Kobayashi kompletnie zepsuł próbę. Zaliczył tylko 113 metrów, ale ostatecznie zajął trzecią pozycję. Drugi był Kilian Peier. Dla Szwajcara to pierwsze miejsce na podium Pucharu Świata w życiu.



Warto odnotować świetny występ Thomasa Aasena Markenga. Norweg miał problemy z wjazdem do Rosji, bo jego paszport miał krótką datę ważności. Dojechał później niż koledzy, a sobotę zaprezentował się jako przedskoczek, ale zrobił to znakomicie. Dzień później zajął piąte miejsce., co jest jego najlepszym wynikiem w karierze.

