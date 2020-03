Skoczkowie nadrobią zaległości w Lillehammer

Maciej Kot skoczył 129 m i zakwalifikował się do niedzielnego konkursu indywidualnego.

Żyła skoczył 126 m. Zobaczymy go w niedzielnym konkursie indywidualnym.

Skocznia w Oslo zamknięta dla kibiców z powodu zagrożenia koronawirusem. Początek Raw Air 2020 nie należy do typowych. O skakaniu przy pustych trybunach wypowiedzieli się Johann Andre Forfang, Kamil Stoch, Adam Małysz i Gregor Schlierenzauer.

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosport Playerze



Na olimpijskim obiekcie wystąpią ci zawodnicy, którzy wywalczyli awans do konkursu w piątkowych kwalifikacjach. W ekipie Biało-Czerwonych będą to: Kamil Stoch, Dawid Kubacki, Piotr Żyła, Maciej Kot i Jakub Wolny.

Wąsek na razie poczeka

Skakanie odwołane. Woda, wiatr i mgła w Oslo Trzy razy... czytaj dalej » W tym konkursie nie może wystąpić powołany do zespołu w niedzielę w trybie pilnym Paweł Wąsek, gdyż nie uczestniczył w piątkowych kwalifikacjach. Siódmy zawodnik w ekipie trenera Michala Doleżala walkę o prawo startu w konkursie w Lillehammer rozpocznie podczas wtorkowych kwalifikacji-prologu zaplanowanego na godz. 15.45. Obok piątki, która wystąpi w konkursie w poniedziałek, we wtorek walkę o prawo startu w zawodach stoczy Wąsek i Aleksander Zniszczoł, któremu ta sztuka się nie udała w piątkowych kwalifikacjach.

Stoch i Żyła w czołówce Raw Air

Poniedziałkowy konkurs w Lillehammer będzie trzecią odsłoną norweskiego turnieju Raw Air. Liderem Raw Air po trzech skokach jest Niemiec Constantin Schmid, ale w czołówce różnice są minimalne. Zajmujący siódme miejsce Stoch traci do Schmida 8,5 pkt., a dziewiąty Żyła - 11,5 pkt.



Raw Air jest rozgrywany na skoczniach w Oslo, Lillehammer, Trondheim i mamucie w Vikersund, na których odbędą się łącznie cztery konkursy indywidualne i dwa drużynowe. Do klasyfikacji generalnej cyklu pod uwagę będą brane noty uzyskane we wszystkich zawodach, a także czterech seriach kwalifikacyjnych, zwanych prologami. Zwycięzca otrzyma 60 tysięcy euro.

Raw Air 2020 - klasyfikacja generalna miejsce zawodnik (kraj)

nota

strata 1. Constantin Schmid (Niemcy) 380,4

- 2. Marius Lindik (Norwegia) 379,5 -0,9 3. Ziga Jelar (Słowenia) 378,9 -1,5 4. Stefan Kraft (Austria) 377 -3,4 5. Johann Andre Forfang (Norwegia) 376,1

-4,3 6. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 373,4

-7,0 7. Kamil Stoch (Polska) 371,9

-8,5 8. Daniel Andre Tande (Norwegia) 369,3

-11,1 9.

Piotr Żyła (Polska) 368,9

-11,5 10. Stephan Leyhe (Niemcy) 367,8

-12,6 ... ... 18. Dawid Kubacki (Polska) 350,5 -29,9 25. Maciej Kot (Polska) 330,2 -50,2 50. Jakub Wolny (Polska) 105,5 -274,9 55. Aleksander Zniszczoł (Polska) 101,3 -279,1

Program Raw Air 2020:

Oslo

6 marca, godz. 19:30 prolog

7 marca, godz. 15:15 konkurs drużynowy

Lillehammer



9 marca, godz. 17:15 konkurs indywidualny

10 marca, godz. 15:45 prolog

10 marca, godz. 17:00 konkurs indywidualny

Trondheim

11 marca, godz. 17:30 prolog

12 marca, godz. 17:00 konkurs indywidualny

Vikersund

13 marca, godz. 18:00 prolog

14 marca, godz. 16:30 konkurs drużynowy

15 marca, godz. 16.30 konkurs indywidualny

Raw Air 2020 na żywo w Eurosporcie 1 i Eurosport Playerze. Relacje na żywo w eurosport.pl