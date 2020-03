Kubacki puszczony na stracenie. "Nie było szans"

Tak relacjonowaliśmy poniedziałkowy konkurs z Lillehammer w Eurosport.pl

Stoch walczył o zwycięstwo. Nie ma nawet podium Kamil Stoch może... czytaj dalej » O pierwszej serii poniedziałkowych zmagań Kubacki będzie chciał jak najszybciej zapomnieć. Polak skakał w trudnych warunkach i uzyskał 122,5 metra, co przełożyło się dopiero na 28. miejsce. Wtedy stało się jasne, że o dobrym wyniku może zapomnieć. Co więcej, skoczek z Nowego Targu miał mało czasu na odpoczynek.

- Trzeba było szybko się udać do góry, w trybie natychmiastowym. Zdążyć się udało i to z dużym naciskiem na "udało", i to tak o włos – przyznał Kubacki.

- Druga próba była OK, z progu całkiem fajnie poszło, warunki też już były lepsze i chciało to lecieć, nie tak jak w pierwszej serii. Ale też wątpię, żeby to były skoki czyste, do których nie można się przyczepić. Nad tym będę musiał dzisiaj przysiąść – podkreślił.

Bez szans na lepszy wynik

Przeprowadzający wywiad Kacper Merk zauważył, że w pierwszej serii puszczono Kubackiego "trochę na stracenie". Wszystko z powodu wspomnianych warunków.

- Trochę tak. Ten skok nie był idealny, ale przy takich warunkach... Taką dostałem też odpowiedź [od trenera Michala Doleżala], że szans [na lepszy wynik] nie było. Jednak na pewno to nie były idealne skoki i na tym muszę się skoncentrować, a nie na warunkach – dodał Polak.

Nadal trzeci

Choć Kubackiemu ewidentnie nie poszło na Lysgardsbakken, to zdołał utrzymać 3. miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Goniący Polaka Ryoyu Kobayashi również nie zachwycił – ostatecznie uplasował się w poniedziałek na 9. miejscu. Japończyk traci do Kubackiego 9 punktów.

Jednak we wtorkowym konkursie reprezentant Biało-Czerwonych nie może sobie pozwolić na podobne potknięcie. Co zrobić, żeby było lepiej?

- Trzeba znaleźć dobry punkt, na którym trzeba się skupić i wykorzystać na skoczni, żeby to zagrało. Nie jest tak, że wszystko nie działa. Jedna rzecz gdzieś nie funkcjonuje do końca i to rozbija całość. To nie są skoki złe, ale te detale tutaj grają rolę i trzeba się zastanowić, co ruszyć, żeby było dobrze – zakończył Kubacki, który w klasyfikacji generalnej cyklu Raw Air jest 20.

