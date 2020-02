Złe warunki i kłopoty organizacyjne. Zmiany w programie piątkowych skoków

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosport Playerze

Początkowo najlepsi skoczkowie świata mieli rozpocząć trening o godzinie 11, a dwie godziny później przystąpić do kwalifikacji do sobotniego konkursu indywidualnego.

Wiadomo już, że tak się nie stanie.

"Z powodu aktualnie panujących warunków pogodowych trening został przesunięty na godzinę 12.30, a kwalifikacje na 13.30" - napisano na oficjalnym profilu FIS w mediach społecznościowych. Dodano, że następna informacja od jury zostanie opublikowana o godzinie 11.

Złe warunki, o których informuje federacja, to zbyt silnie wiejący wiatr oraz padający śnieg z deszczem.



FIS World Cup #BadMitterndorf: Due to the current weather situation today’s schedule was changed:

The training starts at 12:30 pm CET (1 round), the qualification starts at 1:30 pm. Next jury information: 11:00 am!#skijumping#skiflying#FISskijumping — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) February 14, 2020

Transmisja w TV i online. Gdzie oglądać kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata?

Program zawodów w Bad Mitterndorf:



piątek, 14 lutego

12.30 (przesunięty z 11.00) - oficjalny trening

13.30 (przesunięte z 13.00) - kwalifikacje - Eurosport 1 i Eurosport Player



sobota, 15 lutego

10.00 - seria próbna

11.00 - konkurs - Eurosport 1 i Eurosport Player



niedziela, 16 lutego

9.45 - kwalifikacje - Eurosport 1 i Eurosport Player

11.00 - konkurs - Eurosport 1 i Eurosport Player

Do piątkowych kwalifikacji przystąpi 53 zawodników z trzynastu reprezentacji narodowych. Do zawodów na mamuciej skoczni awans do konkursu uzyskuje 40 zawodników. W sobotę lista startowa będzie ułożona na podstawie aktualnej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W niedzielę kolejność zostanie ustawiona już według rankingu PŚ w lotach narciarskich.