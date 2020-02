Ten mamut nigdy nie leżał Polakom. Niemiłe wspomnienia Kubackiego

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosport Playerze

Zawody w Bad Mitterndorf zainaugurują Puchar Świata w lotach narciarskich. W tej specjalności odbędą się w tym sezonie trzy konkursy indywidualne i jeden drużynowy. Oprócz zmagań na Kulm-Skiflugschanze zaplanowano także rywalizację w Vikersund - 14 marca drużynową i dzień później kończącą pucharowy sezon i cykl Raw Air - indywidualną.

Mistrzostwa świata w lotach zaplanowano natomiast w dniach 20-22 marca w słoweńskiej Planicy.

Kubacki w poszukiwaniu pierwszych punktów

W Austrii szczególnie duże wyzwanie stoi przed Kubackim. Najlepszy obecnie polski skoczek nie ma z Bad Mitterndorf miłych wspomnień. Dość powiedzieć, że w indywidualnych konkursach startował tam dwukrotnie i dwukrotnie kończył skakanie na pierwszej serii. Zarówno w 2014 i 2016 roku plasował się na 33. miejscu.

Przełamanie w najbliższy weekend jest niezbędne. Kubacki jest trzecim skoczkiem klasyfikacji generalnej (173 punkty straty do lidera Stefana Krafta) i jeśli chce pozostać w walce o Kryształową Kulę, nie może pozwolić sobie na duże straty. Z drugiej strony 29-latek od początku zimy jest w tak doskonałej formie, że o jego występ można być spokojnym.

Odległe wspomnienia Stocha

Zwycięzca tegorocznego Turnieju Czterech Skoczni nie jest jedynym z Polaków, który w Bad Mitterndorf miał pod górkę.

Stoch co prawda stawał tam na trzecim stopniu podium, ale było to dawno - w styczniu 2012 roku, czyli już ponad osiem lat temu. Ogólnie trzykrotny mistrz olimpijski uzbierał tam "jedynie" 179 pucharowych punktów, co przy jego osiągnięciach na innych obiektach wygląda blado.

Oprócz Stocha w pierwszej dziesiątce zawodów na Kulm-Skiflugschanze tylko raz był Piotr Żyła.

Od piątku w Austrii walczyć będą też Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka, Jakub Wolny i Andrzej Stękała. Z tej grupy pojedyncze punkty w Bad Mitterndorf zdobywali tylko dwaj pierwsi.

Transmisja w TV i online. Gdzie oglądać kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata?

Program zawodów w Bad Mitterndorf:



piątek, 14 lutego

11.00 - oficjalny trening

13.00 - kwalifikacje - Eurosport 1 i Eurosport Player



sobota, 15 lutego

10.00 - seria próbna

11.00 - konkurs - Eurosport 1 i Eurosport Player



niedziela, 16 lutego

9.45 - kwalifikacje - Eurosport 1 i Eurosport Player

11.00 - konkurs - Eurosport 1 i Eurosport Player

Do piątkowych kwalifikacji przystąpi 53 zawodników z trzynastu reprezentacji narodowych. Do zawodów na mamuciej skoczni awans do konkursu uzyskuje 40 zawodników. W sobotę lista startowa będzie ułożona na podstawie aktualnej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W niedzielę kolejność zostanie ustawiona już według rankingu PŚ w lotach narciarskich.