Piątkowe kwalifikacje odwołane. Zmiany dotyczą też sobotniego konkursu

Cały sezon Pucharu Świata w skokach narciarskich w Eurosport Playerze

W piątek organizatorzy od początku mieli pod górkę. Tuż przed 10 rano poinformowali o pierwszej zmianie planów - trening przesunięto z 11 na 12.30, a kwalifikacje z 13.30.

Pod mamucim obiektem silnie wiało, a na dodatek padał śnieg z deszczem, ale postanowiono się nie poddawać. Krótko po godzinie 12 zapadła jednak ostateczna decyzja, że tego dnia skakania nie będzie.

Zawodnicy na obiekt powrócą w sobotę, a dzień rozpoczną od zaplanowanego na 9.45 treningu. Po nim, dokładnie o 11 ma rozpocząć się konkurs z udziałem 53 zawodników.



FIS World Cup #BadMitterndorf: Todays training and qualification is canceled.

New schedule for Saturday:

9:45 am CET: Training (1 round)

11:00 am CET: Competition with all 53 athletes#skijumping#skiflying#FISskijumping — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) February 14, 2020

Trener reprezentacji Polski Michal Dolezal zdecydował, że w Austrii wystąpią: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła, Jakub Wolny, Aleksander Zniszczoł, Klemens Murańka i Andrzej Stękała. Ta sama grupa rywalizowała w miniony weekend w Willingen.

Oglądaj Wideo: Eurosport Trener Michal Doleżal i skoczkowie o odwołanych kwalifikacjach



Rekordzistą Polski w długości skoku jest Stoch. 25 marca 2017 roku w konkursie drużynowym w Planicy osiągnął 251,5 m. W Bad Mitterndorf aż dalekie loty nie są jednak możliwe. W poprzednich czterech latach na Kulm rywalizowano tylko raz. Zawody 13 stycznia 2018 roku zakończyły się norweskim dubletem. Triumfował Norweg Andreas Stjernen.

Transmisja w TV i online. Gdzie oglądać kwalifikacje i konkursy Pucharu Świata?

Program zawodów w Bad Mitterndorf:



sobota, 15 lutego

9.45 - seria próbna

11.00 - konkurs z udziałem 53 zawodników - Eurosport 1 i Eurosport Player



niedziela, 16 lutego

9.45 - kwalifikacje - Eurosport 1 i Eurosport Player

11.00 - konkurs - Eurosport 1 i Eurosport Player

W sobotę lista startowa będzie ułożona na podstawie aktualnej klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. W niedzielę kolejność zostanie ustawiona już według rankingu PŚ w lotach narciarskich.