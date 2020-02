"No i co, panie Borku?". Wymowna reakcja Stocha

Mały błąd przy wybiciu i niezbyt korzystny wiatr mocno wpłynęły na lot Dawida Kubackiego w pierwszej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował na 199. m, co nie dało mu awansu do drugiej części rywalizacji. Puchar Świata w skokach narciarskich na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Fatalne warunki atmosferyczne przyczyniły się do gorszego występu Kamila Stocha w drugiej serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Polak wylądował tylko na 159 metrze. - No i co panie Borku? - tak skwitował swój skok zniesmaczony Stoch. Kilka minut później sędziowie zdecydowali się anulować wyniki drugiej serii i tym samym Stoch utrzymał czwartą lokatę.

Stoch już w kwalifikacjach potwierdził, że w niedzielę może liczyć się w walce o miejsce na pudle. Choć nie oddał najdalszego skoku z Polaków, to lot na odległość 218 metrów był 7. najlepszym wynikiem. W pierwszej serii konkursu głównego było jeszcze lepiej.

Po pierwszej serii był czwarty

Wiatr nie był sprzymierzeńcem zawodników. W dość trudnych warunkach skakał również Stoch. Trzykrotny medalista olimpijski i dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli nie zawiódł oczekiwań uzyskując aż 232 metry. Wyprzedzało go tylko trzech innych skoczków: prowadzący Stefan Kraft (230 m), Ryoyu Kobayashi (242,5 m) i Timi Zajc (228,5 m).

Oglądaj Wideo: Eurosport Lot Stocha z 1. serii niedzielnego konkursu w Tauplitz-Bad Mitterndorf

Dlatego przed serią finałową polscy kibice mogli być optymistami. Tym bardziej, że w sobotę Piotr Żyła potrafił wygrać konkurs, gdy po pierwszej serii zajmował 3. miejsce. Nikt nie sądził, że skoczek z Zębu może przegapić tak dobrą okazję do ataku na podium.

Dostał zgodę na skok, choć warunki były złe

Im dalej, tym wiatr wiał mocniej. To właśnie z tego powodu nawet najbardziej doświadczeni skoczkowie mieli coraz większe problemy. A jeśli na dodatek popełnili błąd przy wyjściu z progu, to katastrofa gotowa. Przekonał się o tym Niemiec Markus Eisenbichler, który wylądował na 149. metrze.

Gdy Stoch po raz trzeci tego dnia pojawił się na skoczni, organizatorzy przez chwilę trzymali go w niepewności. W końcu dali zielone światło, a Polak kompletnie zepsuł finałową próbę. Uzyskał tylko 159 metrów. W tym momencie plasował się na 26. miejscu i był przedostatni – przed Eisenbichlerem.

Oglądaj Wideo: Eurosport Farsa w Tauplitz-Bad Mitterndorf. Po tym locie Stocha odwołano drugą serię

Polak, choć z uśmiechem na ustach, nie krył rozczarowania. Rozłożył ręce i rzucił do kamery "no i co, panie Borku?" Słowa były skierowane pod adresem Borka Sedlaka, człowieka odpowiedzialnego za starty zawodników. To on dał wspomniane "zielone światło" zezwalające na oddanie skoku, choć warunki były trudne.

- To nie było z mojej strony złośliwe (słowa pod adresem Borka Sedlaka), nie chciałem zrobić nic chamskiego. To tylko dla żartu – wytłumaczył w rozmowie z reporterem Eurosportu Kacprem Merkiem.

Na swoją kolej czekali jeszcze Zajc, Kobayashi i Kraft. Jak się jednak okazało, organizatorzy postanowili przerwać rywalizację. Wiatr był zbyt mocny. Ostatecznie wzięto pod uwagę wyniki pierwszej serii. Na szczęście dla Stocha, który tym samym zakończył zawody na 4. pozycji.

- Dobrze się skończyło koniec końców. Nie jestem wściekły. Czasem człowiek się śmieje z tego, co się wydarzyło. Szans (na oddanie dobrego skoku) nie było, ale ja też nie jestem totalnie bez winy. Też na pewno mogłem zrobić coś lepiej w tym skoku – przyznał, mając na myśli drugą próbę.

- Jednak powiedzmy sobie szczerze, można było to skończyć od razu po pierwszej serii, wszyscy wiedzieli, jak będzie – dodał.

Oglądaj Wideo: Eurosport Stoch po niedzielnym konkursie w Tauplitz-Bad Mitterndorf

Teraz Stoch i spółka będą rywalizować w Rumunii podczas zawodów w Rasnovie.

Wyniki niedzielnego konkursu:



1. Stefan Kraft (Austria) 232,6 pkt (230,0 m)

2. Ryoyu Kobayashi (Japonia) 231,9 (242,5)

3. Timi Zajc (Słowenia) 230,1 (228,5)

4. Kamil Stoch (Polska) 229,4 (232,0)

5. Domen Prevc (Słowenia) 229,1 (232,5)

6. Karl Geiger (Niemcy) 227,3 (225,0)

7. Johann Andre Forfang (Norwegia) 225,9 (227,0)

8. Robert Johansson (Norwegia) 224,3 (233,5)

9. Piotr Żyła (Polska) 220,1 (223,5)

10. Stephan Leyhe (Niemcy) 219,5 (222,5)

...

21. Jakub Wolny (Polska) 201,3 (215,0)

28. Aleksander Zniszczoł (Polska) 190,8 (206,0)

32. Dawid Kubacki (Polska) 181,5 (199,0)

38. Klemens Murańka (Polska) 168,0 (201,0)