Finał Raw Air, historyczne loty kobiet i ostatni gigant sezonu w weekend w TVN Warner Bros. Discovery

Eurosport 1 i Eurosport 2 to główne kanały sportowe Warner Bros. Discovery w Polsce. Z kolei Eurosport Extra w Playerze to platforma dająca pełny dostęp do kanałów telewizyjnych, a także ogrom dodatkowego kontentu. Przez cały rok fani sportu mogą oglądać tam tysiące godzin transmisji z najważniejszych wydarzeń sportowych świata. Filarami oferty Eurosportu są m.in. trzy turnieje tenisowego Wielkiego Szlema; sporty zimowe, w tym skoki narciarskie i narciarstwo alpejskie; żużel na czele z cyklem Speedway Grand Prix; wyścigi kolarskie w tym wielkie toury; europejskie puchary w piłce ręcznej; snooker; sporty motorowe; wspinaczka sportowa i igrzyska olimpijskie.



Eurosport Extra dostępny w serwisie player.pl to niezrównana oferta dla fanów sportu. Pakiet obejmuje kanały linearne Eurosport 1 i Eurosport 2 oraz dodatkowe ekskluzywne transmisje, równoległe live streamy z najważniejszych wydarzeń, bogatą kolekcję VOD i obszerne archiwum treści sportowych. Użytkownicy Eurosportu Extra zyskują również dostęp do ogromnej biblioteki najlepszych filmów i seriali, tytułów Player Original, programów rozrywkowych, edukacyjnych, treści lifestyle, motoryzacyjnych, kontentu dla dzieci oraz newsów.