Problemy przy lądowaniu. Żyła i tak wskoczył do konkursu

On znowu to zrobił! Ryoyu Kobayashi skoczył na odległość 134,5 m, zwyciężając w kwalifikacjach na skoczni w Predazzo.

Żyła skoczył w piątek 128 metrów i ostatecznie zajął w kwalifikacjach szesnaste miejsce. Z Polaków lepiej skakali Kamil Stoch i Dawid Kubacki, który uplasował się z całej trójki najwyżej, na trzeciej lokacie. Wygrał niezawodny w tym sezonie Ryoyu Kobayashi (134,5 metra).

To nie sprawia mu trudności. Kobayashi wciąż skacze w swojej lidze Ryoyu Kobayashi... czytaj dalej » Przed występem we Włoszech można było mieć sporo obaw, co do występu Żyły. W zakończonym niedawno Turnieju Czterech Skoczni zawodnik prezentował się nierówno. Zaczął obiecująco, aby potem, z konkursu na konkurs prezentować się coraz gorzej.

O tym, że oddanie dwóch dobrych skoków z rzędu sprawia mu sporo problemów można było się przekonać podczas piątkowych sesji treningowych. W pierwszej był dopiero 22., w drugiej zajął już siódme miejsce.

Pierwsze konkursy od lat

Włoski konkurs wrócił do pucharowego kalendarza po siedmioletniej przerwie. Kompleks skoczni Trampolino Dal Ben jest szczęśliwy dla Polaków.

Pierwsza seria sobotniego konkursu zaplanowana jest na godz. 16. W niedzielę odbędą się kolejne zawody. Transmisje w Eurosporcie i usłudze Eurosport Player. Relacje w eurosport.pl