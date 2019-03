Poznaliśmy składy polskich sztafet w Oestersund. Na pierwszy ogień supermikst

Decyzję o włączeniu do programu mistrzostw świata pojedynczej sztafety mieszanej (supermikst) IBU podjęła latem 2016 roku. Każda ze sztafet składa się z kobiety i mężczyzny, którzy mają do pokonania odpowiednio 6 i 7,5 km po rundzie o długości 1,5 km. Każdy zawodnik czterokrotnie pojawia się na strzelnicy. Pierwsza startuje biathlonistka, która po 3 km i dwóch strzelaniach (w postawie leżąc i stojąc) zmieniana jest przez biathlonistę. Gdy ten powtórzy jej wyczyn, na trasę znów wybiega kobieta, by całość zakończył mężczyzna.

"Nad pomysłem wprowadzenia pojedynczej sztafety mieszanej do mistrzostw myślano od lat. Konkurencję tę testowano podczas różnych imprez IBU, w tym Pucharu Świata. Supermikst spotkał się z bardzo pozytywną reakcją biathlonistów, członków biathlonowej Unii i przede wszystkim kibiców - mówił ówczesny prezydent IBU Anders Besseberg.

W czwartkowym supermikście Polacy pobiegną w składzie: Kinga Zbylut, Andrzej-Nędza Kubiniec. Ta sama para 17 lutego ukończyła rywalizację w Soldier Hollow na dziewiątym miejscu, co było najlepszym polskim wynikiem w Pucharze Świata w tej konkurencji.

Pobić 11. i 12. miejsce

Piątek będzie w Oestersund dniem przerwy, po którym do rywalizacji przystąpią sztafety kobiet i mężczyzn. W swoim ostatnim drużynowym występie w sezonie Polki pobiegną w składzie: Monika Hojnisz, Kinga Zbylut, Kamila Żuk, Magdalena Gwizdoń, choć kolejność na poszczególnych zmianach nie jest jeszcze ustalona. W obecnym sezonie najlepszym występem pań pozostają 11. miejsca z Hochfilzen i Oberhofu.

Z kolei najlepszym występem Polaków jest 12. miejsce z Oberhofu. Na tak dobry wynik Biało-Czerwoni czekać musieli od grudnia 2010 roku. W Niemczech podopieczni trenera Adama Kołodziejczyka pobiegli w składzie Łukasz Szczurek, Grzegorz Guzik, Andrzej Nędza-Kubiniec, Mateusz Janik i tak będzie i tym razem. Podobnie jak w przypadku pań, wciąż nieznana jest obsada poszczególnych zmian.