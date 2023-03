255,5 km/h na nartach. Padł rekord świata

Zobacz, co powiedział grecki zawodnik Ginnis po wielkim sukcesie w Chamonix. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, co powiedziała Maryna Gąsienica-Daniel w rozmowie z Kacprem Merkiem dla Eurosportu. Narciarstwo alpejskie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Sobotni zjazd kobiet w Crans Montanie został odwołany. Początkowo w rywalizacji przeszkadzała mgła, a następnie było na tyle ciepło, że trasa nie nadawała się do startów. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Zobacz, jak wyglądał 1. przejazd Maryny Gąsienicy-Daniel w slalomie gigancie podczas PŚ w Are. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Pierwszy przejazd Gąsienicy-Daniel w slalomie gigancie w Are

Zobacz, jak wyglądał 1. przejazd Mikaeli Shiffrin w slalomie gigancie podczas PŚ w Are. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Shiffrin najlepsza po 1. przejeździe slalomu giganta w Are

Maria Therese Tviberg zaliczyła upadek w 1. przejeździe w slalomie gigancie podczas PŚ w Are. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Upadek Tviberg w 1. przejeździe slalomu giganta w Are

Zobacz, jak wyglądał 2. przejazd Maryny Gąsienicy-Daniel w slalomie gigancie podczas PŚ w Are. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Drugi przejazd Gąsienicy-Daniel w slalomie gigancie w Are

Zobacz, jak wyglądał 2. przejazd Mikaeli Shiffrin w slalomie gigancie podczas PŚ w Are. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Mikaela Shiffrin wygrała slalom gigant w Are

Mikaela Shiffrin najszybciej pokonała trasę pierwszego przejazdu slalomu w Are. Zobacz występ Amerykanki. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Shiffrin liderką po 1. przejeździe slalomu w Are

Zobacz, co powiedziała Mikaela Shiffrin po wygraniu slalomu w Are. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Shiffrin po triumfie w slalomie w Are

Zobacz, co wydarzyło się podczas zjazdu kobiet w Soldeu. Puchar Świata w narciarstwie alpejskim na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Alexander Steen Olsen dojechał do mety na jednej narcie w 2. przejeździe slalomu giganta w Soldeu. Oglądaj na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Steen Olsen dojechał do mety na jednej narcie w 2....

31-letni narciarz od początku kariery trenuje na trasie Chabrieres, jedynej na świecie zatwierdzonej przez FIS do bicia rekordów prędkości.



- To był zjazd życia, udało się, gdyż na starcie byłem spokojny i pewny siebie. Spełniło się moje marzenie z dzieciństwa - powiedział Billy po rekordowym przejeździe.







Le skieur le plus rapide de la planète est français, et il s'appelle Simon Billy #ChaletClubpic.twitter.com/BHWUTAMjEK — Eurosport France (@Eurosport_FR) March 22, 2023





Rodzinne rekordy

Rekordzistą świata był także jego ojciec Philippe Billy, który w Vars w 1997 roku osiągnął 243,902 km/h. Teraz jego syn poprawił rekordowe osiągnięcie Włocha Ivana Origone, który w 2016 roku uzyskał 254,958 km/h.



Billy rozpoczął rekordowy przejazd na wysokości 2715 m n.p.m. Momentami nachylenie trasy dochodziło prawie do pionu.



Dyscyplina była pokazową podczas igrzysk w Albertville we Francji w 1992 roku, ale dotychczas nie została wprowadzona przez MKOl do programu olimpijskich zmagań.