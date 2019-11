Dwukrotny mistrz olimpijski zakończył karierę. "Robiłem to, co kochałem"

Mistrzyni olimpijska wystartuje w nowej dyscyplinie. "Jestem tu trochę przez przypadek" Laura Dahlmeier,... czytaj dalej » Weekend Davis spędził w Holandii, gdzie przyglądał się zawodom łyżwiarskim. Według tamtejszej stacji NOS mistrz przyjął ofertę z Chin i zostanie trenerem kadry narodowej tego kraju, którą przygotowywać będzie do igrzysk w Pekinie w roku 2022.

Davis: mogę być blisko tego sportu

"Łyżwiarstwo zawsze będzie moją pierwszą miłością, dlatego cieszę się, że mogę być nadal blisko tego sportu. Ludzie nie muszą pamiętać moich sukcesów, ważne jest to, że robiłem to, co kochałem. Jeśli jednak będą mnie rozpoznawać, to świetnie. Jeśli nie, nie będę miał z tym problemu, też będzie OK" - wyznał holenderskim mediom Davis, cytowany przez amerykańską stronę nbcsports.com.



W 2006 roku w Turynie został pierwszym czarnoskórym sportowcem, który zdobył indywidualnie mistrzostwo zimowych igrzysk. Do historii przeszedł także jako pierwszy amerykański zawodnik, który zdobył dwa razy z rzędu złote medale w tej samej konkurencji - zwyciężył w wyścigu na 1000 m w Turynie i powtórzył ten sukces w Vancouver w 2010.



Davis ma też osiem tytułów mistrza świata na dystansach (w tym jeden drużynowo), dwa w wieloboju i jeden w wieloboju sprinterskim.