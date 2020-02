Trener oskarżany o gwałty, prezes rezygnuje. Skandal we francuskim łyżwiarstwie figurowym

Łyżwiarka figurowa oskarża byłego trenera o gwałt. "To, co...

Łyżwiarka figurowa oskarża byłego trenera o gwałt. "To, co mi...

Łyżwiarka figurowa oskarża byłego trenera o gwałt. "To, co mi zrobił, te obrzydliwości nadal we mnie tkwią" Utytułowana... czytaj dalej » - W trosce o uspokojenie sytuacji, a także ze względu na poniżenie, z jakim się spotkałem w ostatnim czasie, z godnością oraz mądrością podjąłem decyzję o rezygnacji. Nie podoba mi się to, że minister wymuszała na mnie takie postępowanie. To haniebne - powiedział 66-latek, krytykując szefową francuskiego sportu Roxanę Maracineanu, która kilka dni temu w mocnych słowach wezwała go do ustąpienia.

Minister poprosiła w poniedziałek Gailhagueta o rezygnację po tym, jak kilka łyżwiarek stwierdziło, że będąc nieletnimi zostało przez byłych trenerów zgwałcona lub była ofiarami napaści seksualnej.

Gailhaguet stał na czele federacji od 1998 roku z przerwą w latach 2004-2007.

Abitbol oskarżyła trenera o gwałty

Skandal wybuchł na początku lutego. W niedawno opublikowanej książce Abitbol oskarżyła trenera Gilles'a Beyera o to, że gwałcił ją, gdy była jego zawodniczką.

Przez urodzonego w 1957 roku szkoleniowca miała być wykorzystywana w latach 1990-1992. Abitbol po długim czasie zdecydowała się przerwać milczenie. Twierdzi, że po raz pierwszy opiekun zgwałcił ją, gdy miała 15 lat. Przemoc seksualna miała trwać do jej 17. roku życia.

Sprawę bada prokuratura.

"Byłam bezbronna, a on to wykorzystał"

"Jak mogę myśleć o przyszłości, kiedy prześladuje mnie przeszłość? Powinnam być szczęśliwa, jednak już nie potrafię. Jestem sparaliżowana strachem. Miałam 15 lat. Byłam bezbronna, a on to wykorzystał. Dziś strach nie odpuszcza. Nienawidzę chodzić do miejsc, których nie znam. Nieznane równa się zagrożeniu, boję się być sama. Prowadzenie samochodu bez kogoś u mojego boku jest niemożliwe. Latanie to tortury" - przytacza fragmenty książki "Zbyt długie milczenie" francuski tygodnik "L'Obs".

44-letnia obecnie Abitbol dziesięciokrotnie triumfowała w mistrzostwach Francji, siedmiokrotnie - w zawodach rangi europejskiej (dwa srebrne medale, pięć brązowych). W 2000 roku zdobyła brąz na mistrzostwach świata.

"Gailhaguet w końcu zrezygnował" - tak tekst o byłym już prezesie zatytułował francuski Eurosport. Kilka dni temu działacz bronił się, mówiąc, że w tej sprawie nie ma żadnej jego winy.

Wcześniej w specjalnym liście 54 sportowców zaapelowało o oczyszczenie środowiska.