Cios dla Rosjan. Będzie nowy gospodarz hokejowych mistrzostw świata

Japońskie hokeistki po dogrywce remisowały z Czeszkami 2:2, więc do wyłonienia zwycięzcy potrzebne były rzuty karne, w których lepsze okazały się Japonki. Japonia zajęła pierwsze miejsce w grupie i awansowałą do dalszej fazy rozgrywek. Zimowe igrzyska olimpijskie w Pekinie do obejrzenia na żywo w Eurosporcie i w Eurosporcie w Playerze.

Przyszłoroczny turniej miał zostać rozegrany w Sankt Petersburgu. IIHF zaznaczyła jednak, że obawia się o bezpieczeństwo osób przyjeżdżających do Rosji. "Będziemy cieszyć się z awansu polskich hokeistów do wyższej dywizji" Biało-Czerwonych... czytaj dalej »

"W trosce o bezpieczeństwo i dobro wszystkich zawodników, działaczy, mediów oraz fanów Rada IIHF podjęła decyzję o odebraniu Rosji praw do organizacji mistrzostw świata, które miały się odbyć w dniach 5-21 maja 2023 roku" - napisano w oświadczeniu.

Pod koniec maja nowy gospodarz

Jednocześnie zaznaczono, że nowy gospodarz zostanie ogłoszony w trakcie najbliższego turnieju o mistrzostwo świata.

"Zostanie on potwierdzony podczas corocznego kongresu IIHF, który odbędzie się w ostatnim tygodniu MŚ w 2022 roku. Sprawę traktujemy priorytetowo, aby dać gospodarzom wystarczająco dużo czasu na przygotowania" - napisano w komunikacie IIHF.

Najbliższe MŚ odbędą się w fińskim Tampere w dniach 13-29 maja 2022 roku.