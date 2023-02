Mistrz olimpijski po amputacji stóp. Zaczęło się od zapalenia płuc

O hospitalizacji z powodu zapalenia płuc 46-letniego rosyjskiego łyżwiarza figurowego poinformowano 10 stycznia. - Lekarze twierdzą, że to nie jest koronawirus. Podczas swoich występów w spektaklu kaszlał, ale nie było temperatury, więc nie prosił o pomoc, w tym czasie nie było powodu do niepokoju - zauważył wówczas choreograf widowiska Maksim Stawiskij.

Zagrożenie gangreną

Kurakowa z życiowym wynikiem. Medal był w zasięgu Jekaterina... czytaj dalej » Wkrótce potem jednak jego stan oceniono jako ciężki. Kostomarow trafił do szpitala, gdzie został podłączony do aparatu ECMO - tzw. płucoserca, którego praca polega na ciągłym pozaustrojowym natlenianiu krwi. U łyżwiarza zdiagnozowano jednostronne zapalenie płuc i grypę.



Dwa tygodnie później Kostomarow został odłączony od aparatu ECMO, ale potrzebował respiratora. Na pewien czas sportowiec zapadł w śpiączkę.



W zeszłym tygodniu okazało się, że pacjentowi grozi gangrena i konieczna jest amputacja. Zaznaczono, że lekarze odkładali operację w obawie, że Kostomarow może jej nie przeżyć z powodu zbyt poważnego stanu zdrowia.



Kostomarow to mistrz olimpijski z 2006 roku, dwukrotny mistrz świata (2004, 2005) i trzykrotny zwycięzca mistrzostw Europy (2004, 2005, 2006) w parze z Tatjaną Nawką, obecną żoną Dmitrija Pieskowa, rzecznika Kremla.