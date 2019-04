Szwedzka "mieszanka wybuchowa" znów zdominuje mistrzostwa? "Lgną do trenera"

W meczu o złoto w Zimowej Uniwersjadzie doszło do bójki na lodzie. Starli się ze sobą hokeiści z Rosji i Słowacji. Interweniować musieli nawet sędziowie, którzy mieli ogromne problemy z rozdzieleniem zawodników. Finał wygrała Rosja, która pokonała Słowację 2:1.

W hokejowej Lidze Mistrzów dochodzi czasami do scen jak w NHL. Tym razem starli się zawodnicy AIK i Skody Pilzno.

Według informacji kanału telewizji SVT, dotychczas ofertę gry w MŚ przyjęło 14 hokeistów z NHL, a siedmiu kolejnych ma potwierdzić udział w najbliższych dniach.

Trenerem Trzech Koron od sierpnia 2015 roku jest Rikard Groenborg, bardzo lubiany przez szwedzkie gwiazdy z NHL, które chcą grać w jego drużynie, co nie było tak częste w przeszłości.

W ubiegłym roku podczas mistrzostw świata rozgrywanych w Danii Szwecja, posiadając w swoim składzie 20 zawodników z NHL, nie przegrała ani jednego meczu i w finale pokonała Szwajcarię 3:2 po rzutach karnych. Przed dwoma laty podczas MŚ w Niemczech i Francji hokeiści Groenborga pokonali w finale Kanadę, również po karnych. Z NHL było ich 19.

We wtorek ostateczne potwierdzenie gry w MŚ przysłał Patric Hoernqvist, napastnik Pittsburgh Penguins. Trzy dni wcześniej zrobił to Henrik Lundqvist z New York Rangers, uznawany za najlepszego bramkarza w historii szwedzkiego hokeja.

- Obaj to złoci medaliści z ubiegłego roku i najbardziej rutynowani zawodnicy - przypomniał SVT.

Nie zawsze było kolorowo

"Okazuje się, że receptą na sukces jest właśnie najlepsza liga świata, choć nie zawsze tak było. Przez wiele lat nasze największe gwiazdy z różnych powodów odmawiały gry w MŚ, lecz teraz sami lgną do nowego trenera, między nimi wyraźnie jest chemia. On, jak widać, na turniej w Bratysławie montuje wybuchową mieszankę" - skomentował dziennik "Expressen".

"Aftonbladet" też liczy na trzeci tytuł z rzędu – "kanadyjsko-amerykańska śmietanka naszego hokeja może stać się po raz trzeci z rzędu niepokonana".

Również dla Groenborga turniej jest ważny, ponieważ jesienią zapowiedział, że po MŚ zakończy pracę z drużyną narodową i chciałby to zrobić z kolejnym sukcesem.