Kubacki: trochę przekombinowałem

Kubacki apetytu polskim kibicom narobił w piątek, gdy wygrał prolog. Dzień później nie było już tak dobrze. W pierwszej serii polski skoczek osiągnął tylko 120,5 m, co przełożyło się na 16. miejsce na półmetku.

Polacy zawiedli w Oslo. Tylko Kubacki w dziesiątce konkursu Raw Air To nie był dobry... czytaj dalej » - W pierwszej serii trochę było przekombinowane. Chciałem niżej dojechać, żeby pozycja była bardziej kompaktowa. Jednak zamiast "całość" pójść niżej, to niżej poszły tylko klatka piersiowa i kolana. Przez to pozycja nie była stabilna. W przejściu trzeba było korygować - mówił na gorąco Kubacki.

- W pierwszej fazie lotu narty były mocno neutralne, nie było w nich wsparcia i na tym najwięcej straciłem. Cały czas człowiek musi uczyć się na własnych błędach. To są ułamki sekund - dodał.

Spokój jest

W drugiej serii było już zdecydowanie lepiej. Kubacki skoczył 135 metrów i zdołał ukończyć konkurs w pierwszje dziesiątce.

- Raw Air nie ucieka, pracujemy dalej. Drugi skok już był naprawdę fajny. Trafiłem oczywiście na lepsze warunki, ale przy lepszym skoku dało się je wykorzystać. To wlewa spokój w moją głowę. Wiem, że potrafię skakać, potrafię rywalizować i tego będę się trzymał - zakończył Kubacki.

Niedziela w Oslo dla skoczków będzie bardzo pracowita. O 11:15 rozpocznie się prolog, a na 16:30 zaplanowano początek konkursu. Transmisje w Eurosporcie 1, TVN i w Eurosporcie Extra w player.pl. Relacja na żywo w eurosport.pl.

