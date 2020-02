Michal Doleżal podał skład na Willingen

Jakub Wolny wraca do drużyny narodowej

Stoch po konkursach w Sapporo: zupełnie nie mogłem się przystosować Kamil Stoch na... czytaj dalej » Ostatni weekend w japońskim Sapporo nie był najlepszy dla reprezentantów Polski. W pierwszym konkursie Kubacki zajął trzecie miejsce, Żyła był ósmy, Stoch - 21., Zniszczoł - 41., Stękała - 45., a Murańka - 46. Wygrał reprezentant gospodarzy Yukiya Sato.

W drugich zawodach, które odbyły się w niedzielę nad ranem polskiego czasu Kubacki zajął szóste miejsce. Dziewiąty był Stoch, 21. - Żyła, a na 40. pozycji rywalizację zakończył Aleksander Zniszczoł. Zwyciężył w pięknym stylu Austriak Stefan Kraft.

Szóstka plus Wolny po treningach

Teraz czas na konkursy w Willingen, gdzie Polakom zawsze skakało się bardzo dobrze.

W dniach 7-9 lutego w Niemczech wystartuje ta sama szóstka, co w mijający weekend w Sapporo oraz wracający do kadry Wolny. On ostatnio trenował indywidualnie, bo miał wielkie problemy z formą.