Spełnił się najgorszy scenariusz. Kwiatkowski bez małej Kryształowej Kuli

Oskar Kwiatkowski oddalił się od małej Kryształowej Kuli. Polak nie przebrnął kwalifikacji Oskar Kwiatkowski... czytaj dalej » Dramaturgii w ostatnich w sezonie zawodach w słoweńskiej Rogli nie brakowało. Najpierw z walką o pucharowe punkty pożegnał się Kwiatkowski, uznawany niemal za pewnego kandydata do pierwszej w karierze małej Kryształowej Kuli. Mistrz Świata w gigancie równoległym jeszcze w środę rano miał 27 punktów przewagi nad Austriakiem Andreasem Prommeggerem.

W środę plan Polaka runął w gruzach po tym, jak nie przebrnął kwalifikacji, a losy trofeum spoczęły w rękach jego rywali. Oprócz Promeggera szanse na triumf miał jeszcze Włoch Roland Fischnaller, tracący do Kwiatkowskiego 90 punktów.

42-letni Włoch najlepszy

W decydującej fazie zawodów przez moment los zdawał się sprzyjać Kwiatkowskiemu. Prommegger przegrał swoją walkę o awans do ćwierćfinału. Uzyskany jednak przez Austriaka czas dawał mu 9. miejsce w zawodach i 29 punktów do Pucharu Świata. O dwa więcej niż potrzebował do wyprzedzenia Kwiatkowskiego.

Ale w grze wciąż jeszcze był Fischnaller, który wygrywał kolejne próby, docierając aż do finału. W nim 42-letni snowboardzista pokonał swojego rodaka Mirco Felicettiego, sięgając nie tylko po wygraną w ostatnich zawodach, ale również po małą Kryształową Kulę w gigancie równoległym.

O osiem punktów wyprzedził Prommeggera, a o 10 Kwiatkowskiego.

Król tuż za podium

W Rogli rywalizowały również kobiety. Król zdołała awansować do ćwierćfinału, ale na tym etapie zakończyła zmagania. Została sklasyfikowana na 6. miejscu, kończąc gigantową rywalizację w Pucharze Świata na czwartej pozycji.

Wygrała Austriaczka Sabine Schoeffmann, która nieoczekiwanie pokonała w finale Czeszkę Ester Ledecką.

Klasyfikację giganta równoległego kobiet wygrała Niemka Ramona Theresia Hofmeister, ósma w zawodach w Rogli.