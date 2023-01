Drugie w karierze zwycięstwo Kwiatkowskiego. Polak liderem Pucharu Świata w gigancie

Zobacz, co powiedziała Aleksandra Król przed nowym sezonem Pucharu Świata w snowboardzie.

Zobacz, co powiedział Michał Nowaczyk przed nowym sezonem Pucharu Świata w snowboardzie.

Dwie setne sekundy brakowało Oskarowi Kwiatkowskiemu i Aleksnadrze Król do wygrania półfinału ze Szwajcarami.

Aleksandra Król pokonała w półfinale Glorię Kotnik i awansowała do wielkiego finału w snowboardowym slalomie równoległym w Pucharze Świata w Carezzie. Zobacz przejazd Polki. Puchar Świata w snowboardzie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Król awansowała do wielkiego finału w PŚ w Carezzie

Oskar Kwiatkowski awansował do ćwierćfinału giganta równoległego w Carezze.

Aleksandra Król awansowała do ćwierćfinału giganta równoległego w Carezze.

Król i Kwiatkowski awansowali do ćwierćfinału slalomu równoległego w Carezze.

Kwiatkowski awansował do finału w gigancie równoległym w Scoul.

Kwiatkowski awansował do finału w gigancie równoległym w Scoul

Kwiatkowski awansował do ćwierćfinału w slalomie gigancie równoległym w Scoul.

Kwiatkowski awansował do półfinału w slalomie gigancie równoległym w Scoul.

Kwiatkowski awansował do finału B w slalomie gigancie równoległym w Scoul.

Kwiatkowski awansował do ćwierćfinału giganta równoległego w Blue Mountain.

Kwiatkowski awansował do finału B giganta równoległego w Blue Mountain

Kwiatkowski awansował do półfinału giganta równoległego w Blue Mountain.

Aleksandra Król awansowała do półfinału giganta równoległego w Blue Mountain. Zobacz bieg z Polką. Puchar Świata w snowboardzie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Król awansowała do półfinału giganta równoległego w Blue Mountain.

Oskar Kwiatkowski awansował do wielkiego finału giganta równoległego w Blue Mountain. Zobacz półfinałowy bieg Polaka. Puchar Świata w snowboardzie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kwiatkowski awansował do wielkiego finału giganta...

Zobacz, co powiedział Oskar Kwiatkowski po triumfie w gigancie równoległym w Blue Mountain. Puchar Świata w snowboardzie na żywo w Eurosporcie i Eurosporcie Extra w Playerze.

Kolejny sukces Kwiatkowskiego w Pucharze Świata Oskar Kwiatkowski... czytaj dalej » Do piątkowych zawodów w Kanadzie polscy snowboardziści przystępowali z wielkimi nadziejami. W kwalifikacjach Król (14. w czwartek) uzyskała czwarty czas, a Kwiatkowski, który dzień wcześniej ukończył rywalizację na trzecim miejscu, dziesiąty.

Kwiatkowski najlepszy w Blue Mountain

Znów lepiej wypadł Kwiatkowski. Choć w 1/8 i 1/4 finału rywalizował na niebieskim, nieco mniej równym torze, zdołał pokonać odpowiednio Włocha Daniele Bagozzę (+0.09 s) i Koreańczyka Sanghoo Lee (+1,08 s). Temu drugiemu zrewanżował się za porażkę w czwartkowym półfinale.

W walce o finał Kwiatkowski, tym razem na torze czerwonym, zdecydowanie wyprzedził Japończyka Masaki Shibę (+1,16 s).

O zwycięstwo przyszło mu jednak walczyć na torze niebieskim. Emocji nie brakowało od startu do mety. Ostatecznie zakopiańczyk wykorzystał drobne błędy Payera i z przewagą 0,14 s minął końcową linię jako pierwszy.

Dla 26-latka jest to drugie zwycięstwo w Pucharze Świata i siódme podium. Dzięki triumfowi objął prowadzenie w klasyfikacji giganta.

- To niesamowite. Uwielbiam to miejsce, ten kraj. Jestem zadowolony ze swojej jazdy. Dziś i wczoraj trasa była trudna, oblodzona. To mój najlepszy sezon w karierze - przyznał po zawodach szczęśliwy Kwiatkowski.

Poprzednie pucharowe zwycięstwo w tej konkurencji zanotował 14 stycznia w szwajcarskim Scuol.

Na 26. miejscu sklasyfikowano Michała Nowaczyka.

W klasyfikacji generalnej snowboardowego Pucharu Świata Kwiatkowski awansował na czwartą pozycję (prowadzi Payer), a Nowaczyk zajmuje 27. miejsce.

Źródło: Eurosport Klasyfikacja Pucharu Świata w gigancie równoległym w snowboardzie po zawodach w Blue Mountain

Aleksandra Król ponownie poza podium

Początek zawodów w wykonaniu Król był koncertowy. W 1/8 finału nie dała szans Czeszce Zuzanie Maderovej, a w ćwierćfinale po zaciętej walce o 0,07 s wyprzedziła Japonkę Miki Tsubakę.

Niestety w półfinale straciła równowagę, a błąd kosztował ją dużą stratę do Niemki Ramony Theresii Hofmeister. Zrezygnowana postanowiła w końcówce ominąć jedną z bramek, by przy jej nazwisku pokazał się komunikat "DNF".

Walcząc o trzecie miejsce Król wyhamowała po błędzie zaraz na początku i przy jej nazwisku na mecie również próżno było szukać czasu. Ostatecznie zajęła czwarte miejsce.

W finale lepsza okazała się Hofmeister, a drugie miejsce przypadło Szwajcarce Julie Zogg.

W klasyfikacji łącznej Pucharu Świata Król jest siódma, prowadzi Zogg. W zestawieniu uwzględniającym tylko slalom gigant równoległy Polka jest czwarta.