Ryoyu Kobayashi odfrunął w Lake Placid. Japończyk pobił rekord skoczni

Zobacz co powiedział Dawid Kubacki przed piątkowymi kwalifikacjami w Lake Placid

Zobacz, co powiedział Paweł Wąsek po sobotnim konkursie indywidualnym Lake Placid.

Zobacz, co powiedział Dawid Kubacki po sobotnim konkursie indywidualnym Lake Placid.

Niespodziewany zwycięzca kwalifikacji w Lake Placid. Trzech Polaków w "dziesiątce" Andreas Wellinger... czytaj dalej »

Skok Japończyka dał mu pewne prowadzenie na półmetku rywlizacji. Drugiego po pierwszej serii Michaela Hayboecka wyprzedzał o siedem punktów.

Poprzedni najlepszy wynik na tym obiekcie należał do Andreasa Wellingera, który 132 metry skoczył tego samego dnia w kwalifikacjach.

Nieco wcześniej przez chwilę rekordzistą był Tomasz Pilch. Polak, również w kwalifikacjach, osiągnął 124,5 m.

Prehistoria

To efekt tego, że PŚ do Lake Placid wrócił po... 33 latach. Od 1983 roku, przed dwoma modernizacjami obiektu, najlepszy wynik należał do Mattiego Nykaenena (124,5 m).

Nieoficjalnym rekordem od 2002 roku był wynik Veli-Mattiego Lindstroema (135,5 m).